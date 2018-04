AirPlay 2 wird von Sonos in naher Zukunft auf drei Modellen unterstützt (Bild: Sonos)

Apple selbst arbeitet noch immer an AirPlay 2, dabei sollte das Update für die kabellose Musikübertragung eigentlich schon lange verfügbar sein. Nun äußert sich Sonos erstmals, welche Lautsprecher den neuen Apple-Standard unterstützen werden. Dabei gibt es gute und schlechte Nachrichten.

AirPlay 2 bringt einige Neuerungen für die Nutzer. So soll es damit möglich sein gleichzeitig Musik über mehrere Lautsprecher wiederzugeben, sogar mit Geräten verschiedener Hersteller. So lässt sich Musik zum Beispiel in der Küche und im Wohnzimmer gleichzeitig abspielen, auch mit unterschiedlicher Lautstärke. AirPlay 2 soll auch ein verbessertes Audio-Buffering mitbringen.

Auch Sonos wird den neuen Apple-Standard unterstützen und bestätigt gegenüber amerikanischen Medien nun die Geräte, die das nötige Softwareupdate erhalten werden. Die schlechte Nachricht: Nur die aktuellen Modelle Playbase, Play:5 und der Sonos One werden AirPlay 2 unterstützen. Ältere Geräte bleiben außen vor. Allerdings gibt es auch eine halbwegs gute Nachricht: Wer im Haushalt eines der kompatiblen Geräte besitzt, der kann den AirPlay-2-Stream auch auf allen anderen mit dem modernen Modell verbundenen Geräten wiedergeben.

Wann genau Sonos die für AirPlay 2 nötigen Updates veröffentlichen wird, ist noch nicht bekannt. Vorher muss Apple aber auch selbst erst die Arbeiten daran abschließen. Möglicherweise ist der Standard ab iOS 11.4 verfügbar. Eventuell lässt sich Apple aber auch bis iOS 12 im Herbst Zeit. Eigentlich sollte schon der HomePod mit AirPlay 2 ausgeliefert werden, um zum Beispiel auch zwei Geräte zu einem Stereopaar verbinden.

