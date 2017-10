04.10.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Sonos hat mit dem Sonos One einen kleinen, kabellosen Lautsprecher vorgestellt, der sich in bestehende Sonos-Systeme einbinden lässt, aber darüber hinaus auch mit Amazons Sprachassistent Alexa und dem Google Assistant funktioniert.



Sonos One (Bild: Sonos)

Sonos- App (Bild: Sonos)

Sonos hat seinen ersten kabellosen Lautsprecher mit integrierter Sprachsteuerung vorgestellt. Der Sonos One funktioniert im Hinblick auf Alexa genau wie die Echo-Geräte von Amazon. Ab 2018 soll der Sonos One auch den Google Assistant unterstützten.

Mit Siri kann das Gerät hingegen nicht kommunizieren, da Apple keine Drittanbieter unterstützt sondern selbst noch den HomePod in der Pipeline hat, von dem natürlich viele Geräte verkauft werden sollen. Konkurrenz will Apple sich selbst wohl erst einmal nicht machen.

Der One sieht praktisch so aus wie der Play: 1von Sonos, der wohl weiterhin angeboten wird. Allerdings ist der Sonos One mit Touch-Elementen zur Bedienung am Gerät ausgerüstet und natürlich sind auch Mikrofone in dem Gerät verbaut worden. Sonos gab außerdem bekannt, dass die öffentliche Beta-Version für die Integration mit Amazon Echo-Produkten für Kunden in den USA, Großbritannien und Deutschland eingeführt wird. Sonos hatte die Funktion 2016 angekündigt. Sie ermöglicht die Sprachsteuerung von Echo-Produkten mit allen Sonos-Lautsprechern, einschließlich der bereits vorhandenen Produkte.

Der Sonos One soll rund 230 Euro kosten und kann ab sofort auf der Website des Herstellers vorbestellt werden. Der Lautsprecher soll ab dem 24. Oktober 2017 erhältlich sein.

Konkurrenzprodukt HomePod kommt in Deutschland erst 2018

Der Apple HomePod soll in den USA ab Dezember 2017 erhältlich sein, allerdings nur in Australien, Großbritannien und den USA. Der Preis liegt bei 349 US-Dollar. In Deutschland soll HomePod erst 2018 auf den Markt kommen. In weiteren Ländern soll er ab 2018 auf den Markt kommen. Ein Euro-Preis ist noch nicht bekannt.