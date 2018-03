21.03.2018 - 10:43 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Vor rund zwei Jahren stellte Sonos überraschend die Unterstützung für Audible ein. Vielleicht lag es auch an dem Amazon Echo, dass das Feature entfernt wurde. Spätestens seit dem Sonos One scheint die Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen wieder stabil zu sein. Man kündigte daher schon damals an, dass der Hörbücherdienst seinen Weg zurück auf die Sonos-Produkte finden wird. Gestern Abend war es dann soweit.

Als Sonos die Unterstützung für Audible damals strich, gab man an, dass die Integration sehr veraltet sei und man die Funktion gleichzeitig in verbesserter Form zurückbringen möchte. Dies gelang bekanntlich nicht und das Unternehmen entschuldigte sich. Seither wurde es jedoch ruhig um die Audible-Integration bei Sonos-Produkten. Auf Nachfrage versicherte man allerdings, dass weiterhin daran gearbeitet werde. Mit einem Blog-Post kündigte Sonos gestern Abend dann die Rückkehr an. Auch Audible machte die eigene App fit für die Lautsprecher und aktualisierte die Anwendung auf Version 2.31.2. In der Beschreibung heißt es:

„Hören auf Sonos – Sie können Ihre Titel zu Hause über Ihr Sonos-System abspielen, direkt aus der Audible-App heraus.“

Während wir das Feature leider nicht in der Audible-App finden konnten, lässt sich jedoch der beliebte Hörbücherdienst über die Sonos-App nun wieder hinzufügen. Tippen Sie dazu unten rechts auf den Reiter „Mehr“ und wählen Sie dann „Musikdienste hinzufügen“ aus. Hier tippen Sie nun in der Liste auf „Audible“ und loggen sich dann mit Ihren Benutzerdaten in den Dienst ein. Bestätigen Sie nun noch die Freigabe und schon können Sie Hörbücher wieder über Ihr Sonos-System wiedergeben.

An dieser Stelle möchten wir allerdings darauf hinweisen, dass nicht nur die Audible-App sondern auch Amazons Alexa keine Wiedergabe von Hörbüchern auf dem Sonos One starten kann.

