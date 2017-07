02.07.2017 - 16:09 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Vom iPhone 8 wurden schon so viele Renderings angefertigt, doch die zeigten alle das schwarze Modell. Designer Martin Hajek hat nun das weiße Modell als Grafik umgesetzt und dabei fällt auf, dass Apple vielleicht gut daran tuen würde, nur schwarze iPhone 8 auf den Markt zu bringen.



02.07.2017 - 16:09 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Martin Hajek)

Das iPhone 8 ist noch nicht auf dem Markt, doch schon jetzt haben sich viele daran gemacht, Bilder und Modelle davon anzufertigen - auf Basis von einigen Informationen zu seinen Eigenschaften. So soll es ein rahmenloses Display haben, unter dem auch der Fingerabdrucksensor und der Home-Button sitzen soll.

Martin Hajek hat nun ein eigenes Rendering des iPhone 8 in Weiß und Silber vorgestellt. Wie man auf den Bildern sehen kann, zeigen sie ein weißes Smartphone mit einer Glasrückseite und silbernen Edelstahlrahmen. Auf der Vorderseite gibt es einen Ausschnitt für die FaceTime-Kamera. Natürlich gibt es keine sichtbare Home-Taste mit Touch-ID. Beides soll ja im Display integriert sein.

Lesetipp Wenn das iPhone 8 so aussieht, hat Apple gewonnen Benjamin Geskin hat ein paar neue Bilder und ein Video erstellt, die Apples kommendes iPhone 8 zeigen sollen. Dabei hat er ein Dummy-Modell sowie... mehr

Beim Design des weißen iPhone 8 fällt sofort etwas auf: Der nahtlose Übergang zwischen Display und Gehäuserahmen entfällt hier. Außerdem ist die Aussparung für die Kamera deutlich zu erkennen, was ebenfalls das nahtlose Design unterbricht. Es wirkt irgendwie fehl am Platz. Ob es also wirklich eine gute Idee von Apple wäre, das iPhone 8 auch in anderen Gehäusefarben außer Schwarz auf den Markt zu bringen, ist zweifelhaft.

Der Apple-Lieferant Largan Precision hat angekündigt, im zweiten Hälfte des Jahres 2017 3D-Tiefenmess-Sensoren auszuliefern. Zwar gab das Unternehmen nicht offiziell bekannt, für wen die Tiefensensoren sind, doch Branchenexperten glauben, dass diese Kamera-Komponenten für das iPhone 8 bestimmt sind. Mit dieser Sensoren sollen Benutzer das High-End-iPhone entsperren können, indem sie nur noch auf den Bildschirm gucken. Auch diese Sensoren hat Hajek visualisiert.

Bei seinem Rendering fällt auf, dass das Kameramodul auf der Rückseite sehr wuchtig erscheint. Hajek hat allen Anschein nach das Modul des iPhone 7 Plus verwendet und hochkant gestellt.