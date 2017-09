(Bild: Thomas Raukamp)

Kennen Sie Lucidpress? Nein? Dann haben Sie eventuell etwas verpasst. Denn mit Lucidpress steht eine Online-Softwaresuite bereit, die es mit wachsendem Funktionsumfang durchaus mit Layout-Platzhirschen wie Indesign und QuarkXpress aufnehmen kann. Und dabei kostet Lucidpress gar nicht viel: Gerade einmal neun Euro verlangen die Macher für ihren Geniestreich – allerdings im Monat. Das läppert sich – im Jahr hat man dann doch 90 Euro ausgegeben. Das ist im Vergleich zum Kauf diverser Adobe-Lösungen plus Update-Gebühren natürlich immer noch ein Schnäppchen. Layouten Sie effektiv aber nur alle drei, vier Monate einmal, lohnt sich die regelmäßige Investition aber eigentlich nicht.

Lucidpress ist nur eines von vielen Beispielen, bei denen sich Software zunehmend ins Web verzieht. Auch große Anbieter mischen beim sprudelnden Abogeschäft längst ganz vorn mit: Microsoft gestattet das Arbeiten in der Cloud mit einem mietbaren Online-Office-Paket, Google ebenfalls. Und Streamingdienste wie Apple Music, Spotify und Netflix strotzen mit ihrem Medienangebot. Und genau hier liegt der Schlüssel für die Berechtigung eines Abos: Was regelmäßig und messbar wächst, liefert gute Argumente für eine Subskription. Was größtenteils still steht, lässt an der Übertragbarkeit des Modells etwa auf den Softwaresektor zweifeln.

Wer indes an der Berechtigung des Abomodells für Ulysses zweifelt, sollte sich einmal die Software-Flatrate Setapp.com anschauen: Liebevoll von echten Kennern kuratiert, finden sich hier einige der besten Mac-Programme unabhängiger Programmierer, die sich so ein Einkommen verschaffen und ihre Nutzer stets mit den aktuellen Versionen ihrer Programm-Perlen versorgen. Unter anderem auch Ulysses.

Thomas Raukamp