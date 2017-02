01.02.2017 - 11:50 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wenn man aktuellen Gerüchten glauben schenken darf, dann arbeitet die Social-Media-Plattform Facebook derzeit an einer App für das neue Apple TV. Mit der tvOS-App für Apples Set-Top-Box möchte man einen neuen Service für Videoinhalte bieten. Neben den Inhalten soll es – wie auf Facebook auch – zahlreiche Werbungen geben, zumindest geht dies aus einem aktuellen Bericht des Wall Street Journals hervor.



01.02.2017 - 11:50 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das Wall Street Journal möchte aus unternehmensnahen Quellen erfahren haben, dass der Social-Media-Riese Facebook an einer App mit Videoinhalten für Apple TV arbeiten soll, um nicht nur Videos in die Wohnzimmer dieser Welt zu bekommen, sondern auch Werbung. Angeblich soll Facebook bereits seit einigen Jahren an einer eigenen Video-App arbeiten. Die tvOS-App soll dabei einen starken Fokus auf die Video legen als diese bei den Partnerschaften mit anderen Set-Top-Box-Unternehmen wie Roku der Fall war. Fotos und andere Medien sollen laut der Quelle mit der App nicht abrufbar sein.

Man möchte mit dem neuen Projekt „ein Stück vom Kuchen" der Fernsehwerbebranche abhaben, heißt es in dem WSJ-Bericht. Während ein genauer Veröffentlichungs- beziehungsweise Vorstellungstermin derzeit nicht bekannt ist, wird die App jedoch im Laufe des Jahres erwartet. Dadurch könnte wir bald ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit anderen Medienunternehmen wie beispielsweise YouTube beobachten. Die App würde ebenfalls gut in den Facebook-Plan passen in das „Mobile TV"-Geschäft einzusteigen.

Bereits der Live-Streaming-Dienst stellte sich als großer Erfolg heraus, sodass mehrere Millionen Nutzer bei verschiedenen Streams „einschalten". Allerdings ist eine Integration von Facebook Live derzeit noch nicht sicher und man könnte stattdessen auch auf andere eigene Inhalte setzen.