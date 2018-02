Aus Sneaky Pete Staffel 2 (Bild: Amazon)

Amazon Prime Video: Highlights im März 2018. Ein Überraschungserfolg aus dem Hause Amazon war die Crime-Serie Sneaky Pete. Im März geht diese in ihre zweite Staffel und erzählt die Geschichte vom Hochstapler Marius (Giovanni Ribisi) weiter, der die Identität seines ehemaligen Zellengenossen Pete annahm, um seiner Vergangenheit zu entfliehen. Eigentlich hatte Pete die alten Zöpfe abgeschnitten, doch nun bedrohen zwei Schlägertypen „seine“ Familie. Zu den weiteren Highlights im März zählt der Start von The Looming Tower und die dritte Staffel von The Flash.

Serien-Highlights im März 2018

Hochstapler Sneaky Pete geht in seine zweite Staffel bei Amazon Prime Video, und zwar ab dem 9. März. Am gleichen Tag startet auch The Looming Tower mit Jeff Daniels und Alex Baldwin in der Hauptrolle. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch, das der Frage nachgeht, ob die Rivalität zwischen FBI und CIA nicht Mitschuld an der Tragödie um den 11. September 2001 hat.

Zur Monatsmitte am 14. März startet dann Superheld The Flash mit der dritten Staffel auf Prime Video. Am Monatsende folgen dann das Prime Original The Terror in Staffel 1 (26. März) und die achte Staffel von „The Vampire Diaries“ am 30. März.

Film-Highlights im März 2018

Zu den Film-Highlights bei Amazon Prime Video im März 2018 gehört unter anderem der Animationsfilm Pets. Ihn gibt es ab dem 25. März zu sehen. Schon zu Monatsbeginn sehen Sie ab dem 4. März die Komödie „Ein Dorf sieht schwarz“, die sich dem Thema Rassismus in Frankreichs Vororten auf ganz besondere Weise nähert.

Ab dem 16. März sehen Sie dann außerdem „The Only Living Boy in New York“ und „The Wal“. Schon am 3. März sehen Sie die Verfilmung „Das Tagebuch der Anne Frank“. Überhaupt hält vor allem der Monatsanfang eine ganze Reihe neuer Filme für Sie bereit.

Vorteile von Amazon Prime im Überblick Neben dem Zugang zu kostenlosem Versand von Millionen von Artikeln und dem unbegrenzten Streaming von tausenden Filmen und Serien über Prime Video gibt es noch weitere Vorteile einer Prime-Mitgliedschaft. So bietet Amazon mit Prime Music Ihnen über 2 Millionen Songs und die Bundesliga live, ohne Werbung.

Mit Prime Photos erhalten Sie unbegrenzten Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive.

Auch bekommen Sie frühzeitig (30 Minuten vor allen anderen) Zugang zu Blitzangeboten.

Sie lesen gerne? Mit Prime Reading greifen Sie auf allen Geräten auf hunderte E-Books, Magazine, Comics und Kindle Singles zu.

Mit Twitch Prime können sie werbefrei Twitch anschauen und erhalten zusätzliche Bonusinhalte für Spiele.

Dazu gesellen sich weiter Annehmlichkeiten wie exklusiver Mitglieder-Rabatt auf Videospiele, 20 Prozent Nachlass auf Windeln im Spar-Abo (Amazon Family), Lebensmittel- und Haushaltswaren-Lieferung mit Amazon Pantry für nur EUR 2,99 pro Box bequem nach Hause geliefert, sowie die Gratis-Lieferung von Produkten noch am gleichen Tag der Bestellung in 20 Regionen Deutschlands. Haben Sie einen Grund gefunden für eine Prime-Mitgliedschaft? Dann melden Sie sich jetzt an!

