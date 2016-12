Falls Sie die In-Ear-Kopfhörer The Dash von Bragi interessant fanden, aber zu teuer, dann werfen Sie jetzt einen Blick auf ein Angebot bei Amazon. Sie bekommen die Kopfhörer dort deutlich unter Normalpreis. Vielleicht ist dies für Sie als Early Adopter ein Anreiz.

The Dash – In-Ear-Kopfhörer (Bild: Bragi)

„The Dash“ von Bragi sind mehr als nur Kopfhörer. Und seit unserem Test im Mai 2016 hat sich viel getan. Die sprachlichen Rückmeldungen zum Beispiel erfolgen nicht mehr nur ausschließlich in Englisch, sondern auch Deutsch, Französisch, Spanisch und sogar Chinesisch.

Zum Deal: The Dash von Bragi in Weiß stark reduziert.

Was macht die Dash so besonders? Es handelt sich streng genommen um kleine Computer im Ohr. Sie verfügen über integrierten Speicher, sodass Sie Musik darauf ablegen können und Ihr Handy gar nicht mitnehmen müssen, um unterwegs ebensolche zu hören. Interessant wird dies beim Training. Und tatsächlich enthalten die In-Ear-Kopfhörer von Bragi sogar Sensoren, die Ihren Pulsschlag messen und die Entfernung messen können, die Sie zurückgelegt haben. Bei alldem bieten Sie immerhin etwa vier Stunden Akkulaufzeit und können über das Etui bis zu fünf Mal an einem Tag wieder aufgeladen werden, ähnlich Apples AirPods.

Der Normalpreis der Kopfhörer liegt bei 299 Euro. Derzeit bekommen Sie ein Paar in Weiß für 216,89 Euro bei Amazon. Das Angebot ist allerdings zeitlich begrenzt – leider wissen wir nicht, wie lange es gültig bleibt.