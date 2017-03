Nur heute gibt es im Flash-Sale von iBood Produkte von Sengled sehr viel günstiger. Das Angebot endet heute um eine Minute vor Mitternacht. Überlegen Sie sich den Kauf kurz und sputen sich dann. In jedem Fall bekommen Sie interessante Produkte, die Ihr zu Hause auf clevere Weise erweitern helfen, wie beispielsweise die Sengled Boost, die nicht nur als LED, sondern auch als WLAN-Repeater fungiert.

Sengled Boost: LED mit integriertem WLAN-Repeater (Bild: Sengled)

Leider sind bereits einige der Angebote aus dem Flash-Sale ausverkauft. Denn zusätzlich zu dem zeitlichen Limit gibt es bei iBood immer auch eine begrenzte Stückzahl im Angebot. Sie finden derzeit noch ein Set aus zwei Sengled Pulse mit 46 Prozent Rabatt oder eine Sengled Flex mit 54 Prozent Rabatt. Passend dazu gibt es den Lampenschirm in Hornform, Sengled Horn, um 20 Prozent rabattiert. Ebenfalls noch verfügbar ist die eingangs angesprochene Sengles Boost. Sie kostet nur 29,95 Euro. Der Versand erfolgt versandkostenfrei, weshalb es sich dabei um das derzeit günstigste Angebot in der Preissuche handelt. Zwar gibt es eine Offerte, die einen günstigeren Verkaufspreis bietet, allerdings in Summe mit Versandkosten mehrere Euro über dem Angebot von iBood liegt.

Zum Deal: Flash-Sale mit Sengled-LED bei iBood.

Die Sengled Flex sind LED-Leuchtmittel der neusten Generation, die dimmbar sind und einen integrierten Lautsprecher von JBL bieten. Dieser wird ganz einfach in das heimische WLAN integriert. Auf diese Weise lässt sich auf subtile Weise auch Multiraum-Beschallung realisieren.

Die angebotenen LED von Sengled nutzen alle den Sockel E27. Die Sengled Pulse werden im Set verkauft. Auch in ihnen stecken Lautsprecher von JBL. Allerdings handelt es sich dabei um ein Set aus einem Hauptlautsprecher und einem sogenannten Satelliten. Sie können damit also eine deutlich individuellere Beschallung realisieren.