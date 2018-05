Philips Hue App auf dem iPhone (Bild: Philips)

​Philips Hue App noch umfangreicher. Laden Sie sich noch in diesem Monat das Update für die Software für iOS oder Android herunter. Es lohnt sich. Denn der Hersteller hat die App nun noch intelligenter gemacht. Die Bedienung Ihrer Philips-Hue-Beleuchtung bietet darüber nun noch mehr Möglichkeiten als vorher. Davon profitiert auch Ihr smartes Zuhause.

Philips veröffentlicht noch im Mai ein Update für seine Hue-App für iPhone, iPad und Android-Geräte. Die Software bietet Ihnen noch in diesem Monat neben neuen Features auch Verbesserungen der bestehenden App-Funktionen. So personalisieren Sie Ihr Beleuchtungssystem schneller und einfacher.

Update für Philips-Hue-App

Philips verspricht Nutzern des Hue-Systems: „Wir haben unsere Smart-Home-Beleuchtung noch intelligenter gemacht.“ Die Benutzeroberfläche erhält ein Facelift und soll sich dann einfacher bedienen als zuvor.

Neu sind unter anderem sogenannte „Shortcuts“. Sie sollen das Einrichten der Raumbeleuchtung kinderleicht machen. Außerdem verfügt die App über neue Farbwähler. Und nicht zuletzt erhalten Sie dreißig neue Szenen, damit Sie die Beleuchtungsatmosphäre sofort an Ihre Stimmung anpassen können.

Software mit Know-how von Experten

Philips hat sich für das Update der App Know-how ins Haus geholt. Lichtplaner und User-Experience-Spezialisten haben geholfen. Doch vor allem haben auch Sie als Nutzer mit Ihrem Feedback über die jüngere Vergangenheit dazu beigetragen, dass die App sich in diese Richtung weiterentwickelt hat.

Aktualisierung bringt Shortcuts

Neben einer einfacheren Navigation bietet die Philips-Hue-App nun praktische Shortcuts. Sie können damit die Beleuchtung in wenigen Schritten anpassen. Sie können mit einfachem Gedrückthalten des Raum-Setups oder einzelner Leuchten die Farbe veränderen. Oder Sie wählen auf diese Weise eine der vier zuletzt verwendeten Szenen an.

Ambiente mühelos einstellen

Neue Farbauswahl-Werkzeuge helfen Ihnen außerdem die Lampen in einem Raum zu Gruppen zusammenzufassen oder wieder voneinander zu trennen. Sie wählen den passenden Lichtton über die Palette exakt aus.

Für Unentschlossene sind sicherlich die 30 neuen Szenen hilfreich, oder sorgen entsprechend für noch mehr Verwirrung. Immerhin bedeutet für manche Menschen mehr Auswahl immer auch mehr Widerstand. Für andere entfesselt mehr Freiheit auch mehr Kreativität. Philips bietet Ihnen in jedem Fall mit dem Update die Möglichkeit den Sonnenuntergang in Honolulu nachzuahmen oder eine Nacht in Londons Stadtviertel Soho.

Sie können persönliche Stimmungen übrigens in Zukunft noch einfacher über Ihre Beleuchtung abbilden. Laden Sie dazu einfach Bilder in die App und lassen deren Algorithmus die Farben Ihrer Lieblingsbilder auf Ihre Lampen anwenden.

