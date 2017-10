​Smart-Home-Beleuchtung jetzt günstig aufrüsten: Sie bekommen aktuell eine ganze Reihe von Osram Lightify LED bei Amazon günstiger. Nicht nur sind diese reduziert, Sie können außerdem noch einen 20-Prozent-Coupon einlösen. Am Beispiel der E14 Kerze mit einstellbarem Licht von warmweiß (2700K) bis tageslicht-hell (6500K) erklärt: Reduziert kostet diese 15,95 Euro. Mit 20-Prozent-Coupon zahlen Sie nur 12,76 Euro. Wir erwähnen genau dieses Modell, da es so zu sein scheint, dass der Coupon in diesem Fall nur auf ein Leuchtmittel anwendbar ist, pro Bestellung. Bei anderen Osram-Lightify-Produkten scheint diese Ausnahme nicht zu gelten. Sie können diese Beschränkung für diese LED umgehen, indem Sie einfach mehrere Bestellungen anfertigen. Aktivieren Sie den Coupon mit einem Mausklick unterhalb der Preisangabe. Die Lightify-LED sind „hue-kompatibel“, und damit auch über Amazon Alexa oder Siri/HomeKit steuerbar, sofern Sie eine Bridge der zweiten Generation besitzen.

Stimmungsvolle Beleuchtung mit Osram Lightify (Bild: Hersteller)

Zum Angebot: Osram Lightify bei Amazon günstiger kaufen.