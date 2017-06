02.06.2017 - 21:43 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wer dieser Tage Skype herunterlädt beziehungsweise das Update einspielt, erlebt eine Überraschung. Microsoft hat seinen Telefon-Chat-Client einer Generalerneuerung unterzogen und will den Chat-Bereich stärker hervorheben. Der Grund dürfte die Konkurrenz WhatsApp sein. Apple-Anwender müssen aber noch warten.



02.06.2017 - 21:43 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Skype 8 (Bild: Microsoft )

Skype wurde erneuert ist und nach Meinung einiger Kritiker zu bunt. Auch die starke Fokussierung auf den Chat-Bereich der Software gefällt nicht allen Anwendern. Microsoft hat zudem Funktionen zum erleichterten Teilen von Videos und Fotos eingebaut und Bots eingebaut, die von diversen Anbietern stammen. Damit soll der Nutzer per Chat Kontakt mit Unternehmen aufnehmen, ohne dass dahinter ein Mensch stehen muss.

In Chats können Nutzer ähnlich wie bei Apple Nachrichten einen „Reactions“-Button anklicken und damit einzelne Nachrichten mit Emoticons, Buttons und GIFs schmücken, was auch bei Video-Chats funktioniert. Für den seriösen Business-Anwender ist das natürlich nichts. Wer will, kann Fotos und Videos automatisch zusammenfassen lassen und mit anderen Teilen. Diese Funktion wird „Höhepunkte” genannt.

Aktuell gibt es das neue Skype für mobile Geräte nur für Android. Die iOS-Version sowie die Fassungen für macOS und Windows werden erst noch kommen.

Die Add-Ons und Bots gibt es unter dem Register „Finden”. Wer will, kann zum Beispiel mit Expedia chatten, um Abflugzeiten und Preise für beliebige Verbindungen erfragen. Dabei antwortet kein Expedia-Mitarbeiter sondern ein Bot auf die fragen des Nutzers. Auch Konzerttickets und anderes kann so bestellt werden. Künftig sollen noch weitere Bots hinzukommen.

Wann Microsoft die Apple-Versionen von Skype veröffentlicht, ist noch nicht bekannt. Ab dem Sommer sollen zumindest Vorabversionen erscheinen.