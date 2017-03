11.03.2017 - 17:58 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Mit der neu erschienenen Version Skype für Mac 7.48 wird die Touch Bar der neuen MacBook Pro verwendet, um Anrufe zu verwalten. Nutzer sehen zum Beispiel den Namen und das Profilbild des Anrufers in der OLED-Leiste.



11.03.2017 - 17:58 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Skype mit Touch-Bar-Unterstützung (Bild: Andreas Donath)

Skype mit Touch-Bar-Unterstützung (Bild: Andreas Donath) 1 /2

Microsoft hat ohne große Ankündigung beim Update von Skype für Mac auf Version 7.48 eine Unterstützung für die Touch Bar der neuen MacBook Pro integriert. Die Nutzung des sekundären Bildschirms soll die Verwaltung von Anrufen vereinfachen.

Der Nutzer sieht in der Touch Bar bei einem Anruf zum Beispiel den Profilnamen und das Kontaktbild des Anwender, mit dem er verbunden ist. Außerdem wird ein Knopf zum Starten einer Videoverbindung angezeigt. Nicht fehlen darf auch der Mute-Button, um das Mikrofon zeitweilig auszuschalten oder die Möglichkeit, den Anruf zu beenden. Damit niemand versehentlich auflegt, ist der Knopf knallrot.

Leider wird die Touch Bar nur während eines Gesprächs verwendet. Ist die Verbindung unterbrochen, nutzt Skype die Eingabezeile nicht. Skype 7.48 enthält zudem eine Handvoll Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

Microsoft Office unterstützt Touch Bar schon länger

Im vergangenen Monat hatte Microsoft schon bei den Komponenten von Office 2016 für Mac eine Unterstützung der Touch Bar integriert. Nutzer von Word, Excel, Powerpoint und Outlook können so eine Funktionen der Programme bedienen, auch wenn das Menüband ausblendet ist. Das spart etwas Platz auf dem Bildschirm ein. In Outlook kann man beispielsweise mit einem Touch-Bar-Button von einem Termin direkt zu Skype for Business springen, um die Telefonkonferenz zu starten.

Mittlerweile unterstützen zahlreiche Apps die Touch Bar, angeführt natürlich von Apples eigener Software.

Skype for Mac 7.48 kann kostenlos von der Skype-Website heruntergeladen werden.