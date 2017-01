Skullcandy ist eine Trendmarke unter Jugendlichen. Wenn Sie vielleicht ein Geschenk für den Nachwuchs suchen, oder selbst Interesse haben: Derzeit gibt es ein Einsteigermodell eines Bluetooth-Kopfhörers des Anbieters bei Digitalo reduziert. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht.

Skullcandy Uproar Wireless-Kopfhörer (Bild: Skullcandy)

Sie zahlen derzeit nur 27,99 Euro statt sonst 59,99 Euro für einen Skullcandy Uproar Bluetooth-Kopfhörer in Schwarz bei Digitalo. So günstig bekommen Sie sonst nur die kabelgebundene Version. Versandkosten fallen nicht zusätzlich an, es sei denn Sie wünschen explizit Premiumversand. Mit diesem Preis handelt es sich derzeit um das günstigste Angebot am Markt. Noch günstiger war das Produkt nur letztes Jahr im November, als die Schnäppchen für Cyber Monday und Black Friday ausgerufen wurden.

Zum Deal: Skullcandy Uproar bei Digitalo reduziert.

Es handelt sich bei dem beworbenen Kopfhörer um ein Over-Ear-Modell, bei dem Sie am Ohrteil die Lautstärkeregelung vornehmen können. Darüber hinaus bietet dieser bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung. Aufgeladen wird das Gerät per USB-Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist. Ein Mikrofon ist ebenfalls integriert.