08.03.2017 - 21:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Skoove ist eine neue iOS-App, die Ihr iPad in einen privaten Klavierlehrer verwandelt. Die App umfasst rund 250 interaktive Lektionen und Kurse, die zuhause am Klavier so genutzt werden können.



Skoove auf dem iPad (Bild: Skoove)

Skoove beinhaltet einige Lektionen kostenlosen Klavierunterricht, doch erst das monatliche Skoove Premium-Abonnement beinhaltet unbegrenzten Zugang zu der gesamten Kursbibliothek. Monatlich soll auch neues Unterrichtsmaterial hinzukommen, verspricht der Anbieter. Das Kursangebot umfasst nicht nur klassische Musik sondern auch Songs von den Beatles, Madness, Amy Winehouse und Coldplay, um nur einige zu nennen.

Im Premiumservice ist auch ein Zugang zu einem echten Klavierlehrer enthalten, mit dem Einzelgespräche geführt werden können.

Skoove für iPad beinhaltet eine Pitch-Erkennung und Echtzeit-Feedback beim Spielen mit einem beliebigen Keyboard oder einem beliebigen Klaviertyp. Das iPad muss dazu weder mit dem Klavier verbunden werden noch muss ein Mikrofon angeschlossen werden. Das interne Mikrofon reicht aus.

Keine Zusatzhardware und kein Kabel erforderlich

Sie können Skoove für das iPad kostenlos im App Store herunterladen. Die Skoove Premium-Abonnements kosten ab 6,95 Euro im Monat beim Abschluss eines Jahresabonnements. Wer nur einen Monat buchen will, zahlt 13,95 Euro. Das 3-Monats-Abo ist nach Angaben des Unternehmens am beliebtesten und kostet pro Monat 8,95 Euro.

Bisher gab es nur eine Version für den Desktop. Für die Mac-Version braucht man ein Midi-kompatibles Keyboard oder ein E-Piano mit USB- oder Midi-Anschluss und ein zusätzliches Midi-Interface. Als Kursteilnehmer verbindet man Keyboard mit dem Mac und startet den Browser. Bei der neu vorgestellten iPad-Version ist das alles nicht nötig.