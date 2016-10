24.10.2016 - 14:36 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Google hat zusammen mit seiner neuen Android-Version und den beiden Pixel-Smartphones einen neuen Sprachassistenten veröffentlicht: den Google Assistenten. Ein YouTuber hat den Google Assistent nun Apples Siri gegenübergestellt und beide Künstliche Intelligenzen miteinander verglichen. Während beide Sprachassistenten ihre Stärken und Schwächen haben, ist keine der anderen vollständig überlegen.



Marques Brownlee hat Apples Siri mit Googles neuer Sprachsteuerung, dem Google Assistenten, verglichen. Das Video ist auf YouTube zu finden und zeigt recht eindeutig die Stärken und Schwächen der beiden Sprachassistenten.

Siri vs. Google Assistent: Vor- und Nachteile auf beiden Seiten

Der Assistent ist Siri im ein oder anderen Bereich überlegen. So liefert Googles Assistent ein ausführlicheres Audio-Feedback an den Nutzer. Siri zeigt dagegen etwas mehr Informationen auf dem Display an als es via Sprache kommuniziert. Speziell beim Autofahren oder in ähnlichen Situationen ist Googles Ansatz hier ein Vorteil. Allerdings nervt Siri auf Dauer etwas weniger, da es einfach viele Informationen via Bild kommuniziert und nicht unnötig „quatscht“. Außerdem versteht der Google Assistent Folgefragen etwas besser und liefert vor allem bei Wissensfragen etwas zuverlässiger das passende Ergebnis.

Sowohl Siri als auch Googles Assistent sind als Sprachsteuerung für das Smartphone hervorragend geeignet. Beide Sprachassistenten funktionieren sehr zuverlässig. Im Test war Siri hierbei aber immer wieder den Bruchteil einer Sekunde schneller. Außerdem überzeugte Siri bei Suchergebnissen im Internet. Während Googles Assistent zwar öfter ein Ergebnis fand als Siri, lieferte Siri bessere Antworten, wenn es die Frage richtig verstanden hatte: Denn mit Siri gab es gleich viele Extra-Informationen auf einen Blick, während man beim Google Assistenten im Zweifelsfall nachfragen musste.