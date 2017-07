12.07.2017 - 12:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auch wenn Apples Siri im Laufe der Jahre Konkurrenz durch Amazons Alexa, den Google Assistent, Microsofts Cortana und Samsungs Bixby bekommen hat, bleibt der sympathische Sprachassistent laut einem aktuellen Bericht weiterhin am beliebtesten. Allerdings kommt die Meldung mit einem faden Beigeschmack, da Apples Assistent laut den Marktforschern deutlich weniger genutzt wird. Doch das könnte sich bald wieder ändern.



Im Dezember bringt Apple Siri auch ins Wohnzimmer. Und Schlafzimmer. Und in die Küche. (Bild: Apple)

Das Marktforschungsunternehmen Verto hat sich die intelligenten Sprachassistenten der großen Unternehmen genauer angeschaut. Darin fand man heraus, dass Apples Siri der beliebteste der Assistenten ist und das obwohl die Nutzung innerhalb des letzten Jahres stark zurückgegangen ist. In dem vorgelegten Bericht ging man dazu unter anderem auf monatlichen Nutzer ein, die jeweils nur einmal gezählt werden. So wurde Siri mit rund 41,1 Millionen Nutzern im Mai 2017 fast doppelt so oft verwendet, wie dies bei dem Zweitplatzierten, Samsungs S Voice, der Fall war. Im Vergleich dazu wurde Apples Assistent im Mai 2016 noch von 48,7 Millionen Nutzern aufgerufen. Damit verlor man rund 15 Prozent zum Vorjahr.

Nicht nur die Nutzerzahl ging in den letzten zwölf Monaten stark zurück, sondern auch weitere Kennzahlen. Dazu zählen die Nutzungsdauer, die Nutzungshäufigkeit sowie die Anzahl an Personen, die Siri mehrfach monatlich verwenden. Interessanterweise stieg jedoch die durchschnittliche Dauer pro Nutzung an.

Ebenfalls auffällig ist die Nutzergruppe. Vor allem scheinen ältere Menschen (55+) verstärkt Gebrauch von intelligenten Sprachassistenten zu machen. Daneben liegt auch der Frauenanteil über dem der Männer.

Später in diesem Jahr könnte allerdings die Nutzung wieder deutlich steigen. Apple hat auf der WWDC im letzten Monat den HomePod angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Amazon Echo und Sonos-Lautsprecher. Gesteuert wird der Smart Speaker mittels Stimme, sodass Siri wieder öfter zum Einsatz kommen wird.