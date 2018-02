14.02.2018 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Das Apple Park Besucherzentrum wird wohl der einzige Anlaufpunkt für Touristen werden (Bild: Apple)

Gestern lud Apple seine Aktionäre zur Aktionärsversammlung in das neue Steve Jobs Theater im Apple Park ein. Neben Abstimmungen und Statements zur aktuellen finanziellen Lage hatten Anwesende auch die Chance Fragen an verschiedene Apple-Manager zu stellen. Dabei kamen einige interessante Informationen zu Tage. Wir haben die wichtigsten Highlights nochmal für Sie zusammengefasst.

Die jährliche Aktionärsversammlung gehört zu den Routinen eines jeden Aktienunternehmen. Gestern war es bei Apple soweit. Darin verbrachte man zwar die meiste Zeit, um verschiedene Aktionärsanträge abzustimmen, die Wiederwahl des Vorstands zu beschließen und weitere wichtige Fragen per Abstimmung zu klären. Im Anschluss an die verschiedenen Abstimmungen gab es noch eine kleine Fragerunde mit Apple-CEO Tim Cook. Shara Tibken (CNET) und Kif Leswig (Business Insider) waren anwesend und haben via Twitter alle wichtigen Details veröffentlicht:

99 Prozent alles „iPhone X“ Käufer sind sehr zufrieden mit dem Gerät.

Apples Wearables-Sparte (Beats, AirPods und Apple Watch) hat bald die Größe eines „Fortune 300“-Unternehmens.

In 2017 übernahm Apple 19 Unternehmen, wobei nur etwa die Hälfte der Öffentlichkeit bekannt sind.

Apple hat bereits (interne) Kandidaten als Cooks Nachfolger (Dauerthema in Aktionärsversammlungen).

Rund eine Viertel Milliarde Abonnenten kann Apple über alle Dienste hinweg verbuchen.

Die mobile Zahlungsweise hat Cook zufolge nicht eingeschlagen wie erwarte. Er hofft daher auf eine Beschleunigung in China und Russland und würde später gerne noch „die vollständige Abschaffung des physischen Geldes“ erleben.

Während er an digitale Zahlmethoden glaubt, denkt Tim Cook nicht, dass es eine Abschaffung der stationären Händler geben wird, da die Interaktion mit Menschen beim Verkauf nach wie vor sehr wichtig ist.

Cook ist „zwar kein Fan“ der Dividenden, aber Apple möchte diese jedes Jahr erhöhen und wird im April weitere Informationen hierzu veröffentlichen.

Für den Apple Park beziehungsweise für das Hauptgebäude wird man keine geführten Touren anbieten, da man seine Entwicklungen unter Verschluss halten möchte und dies dadurch erschwert werden könnte.

