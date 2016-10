05.10.2016 - 11:38 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

In rund zwei Wochen wird Sid Meier’s Civilization VI für Windows erscheinen. Nun wurde bekannt, dass es das Spiel voraussichtlich am gleichen Tag, spätestens aber wenige Tage später, auch für den Mac geben wird. Kunden können Sid Meier’s Civilization via Steam vorbestellen und erhalten dann auch einige Extras. Nach der Veröffentlichung des Spiels wird es auch im Mac App Store zum Kauf bereit stehen. Die technischen Mindestvoraussetzungen für den Mac sind nun ebenfalls bekannt.



Civilization VI kommt in wenigen Wochen für den Mac (Bild: Firaxis / Unsplash via MagicMockUps)

Bereits im Mai wurde angekündigt, dass Sid Meier’s Civilization VI am 21. Oktober 2016 für Windows erscheinen soll. Dass es auch eine Mac-Version geben würde, war zwar selbstverständlich. Nun wurde jedoch auch bekannt, dass die Mac-Version des Spiels ebenfalls am 21. Oktober erscheinen soll – falls alles nach Plan geht. So ganz sicher ist dieser Termin für Sid Meier’s Civilization VI für den Mac aber noch nicht, da der Entwickler derzeit noch am letzten Schliff des Spiels arbeitet. Die Veröffentlichung der Mac-Version soll aber in jedem Fall sehr zeitnah erfolgen.

Vorbestellung von Sid Meier’s Civilization VI via Steam möglich

Sid Meier’s Civilization VI wird knapp 60 Euro kosten und kann via Steam vorbestellt werden. Sobald das Spiel veröffentlicht wurde, kann es auch im Mac App Store erworben werden. Wer das Spiel vorbestellt, erhält zudem das Aztec Civilization Pack, das mit einem einzigartigen Gebäude, einem neuen Zivilisationsführer, einem eigenen Wunder und einer einzigartigen Einheit kommt.

Die technischen Mindestvoraussetzungen für Sid Meier’s Civilization VI sind für den Mac wie folgt:

Betriebssystem: OS X 10.11 El Capitan oder macOS 10.12 Sierra

Prozessor: Intel Core i5 (Quad-Core) mit 2,3 GHz

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Freier Speicherplatz: 15 GB

Grafikkarte: ATI Radeon HD 6790, NVIDIA GeForce 650M oder Intel Iris Pro mit 1 GB VRam

Das Spiel kann sowohl mit Tastatur und Maus als auch mit dem Steam Controller bedient werden.