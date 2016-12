Apple hat so kurz vor Weihnachten noch ein paar Vergünstigungen im iTunes Store integriert. Neben Musik gibt es vor allem für Serienfreunde Grund zur Freude. Denn Sie bekommen Boxsets im iTunes Store jetzt vergünstigt, darunter zum Beispiel Sex and the City oder The Walking Dead.

The Walking Dead Boxset im iTunes Store (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Apple, AMC, Montage: Mac Life)

Was ist ein Boxset, fragen Sie sich vielleicht. Als Serien-Nerd würden Sie diese Frage nicht stellen. Aber wer ist das schon, Hand aufs Herz. Der Begriff jedenfalls bezeichnet die Sammlung von gleich mehreren Staffeln einer Serie im Paket. Und genau diese Pakete sind derzeit im iTunes Store günstiger zu haben.

So bekommen Sie die Staffeln 1 bis 6 von der Erfolgsserie „The Walking Dead“ im iTunes Store nun zusammen zum Preis von 62,99 Euro. Wenn Sie über das Jahr hinweg Guthaben mit 20 Prozent Rabatt erworben haben, dann zahlen Sie effektiv nun nur knapp über 50 Euro für sechs Staffeln von The Walking Dead in Full-HD-Auflösung dafür.

Zum Deal: The Walking Dead Boxset (Deutsch) im iTunes Store reduziert.

Vielleicht mögen Sie es aber auch etwas humoriger? Auch Sex and the City ist als Boxset günstiger zu haben. Für 34,99 Euro bekommen Sie die komplette Serie (insgesamt 94 Folgen).

Zum Deal: Sex and the City Boxset (Deutsch) im iTunes Store reduziert.

Stöbern Sie einfach im iTunes Store. Denn es gibt noch deutlich mehr Boxsets günstiger, darunter auch Türkisch für Anfänger, Breaking Bad, Gilmore Girls, Arrow, Friends, Homeland oder Blacklist und weitere.

Fans der englischen Sprache finden deutlich weniger Angebot, beispielsweise die Staffeln 1 bis 3 von Sherlock als Boxset. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages der Schleier gelüftet wird und Apple ähnlich wie anderswo (Amazon, Netflix, usf.) seine Serien mehrsprachig anbietet.

Denken Sie daran, dass Sie Inhalte auch Freunden schenken können. Falls Sie nicht mehr dazu kommen, morgen Vormittag einzukaufen, wären „digitale“ Geschenke in Form von Musik oder Filmen und Serien eine Alternative.