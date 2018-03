Sieht so Apples neuer Kopfhörer aus? (Bild: The Apple Post)

​Konzept von Apples High-end-Kopfhörern. Sehen so Apples kommende High-end-Kopfhörer aus? Zumindest hat sich „The Apple Post“ Gedanken dazu gemacht, wie das Produkt aussehen könnte. Dummerweise ist die Design-Idee stümperhaft umgesetzt. Sie sieht nach billigstem Plastik aus und kopiert zudem ein Design von älteren Beats-Kopfhörern.

Website stellt Konzept vor

Bei Apple Post hat man sich Gedanken dazu gemacht, wie Apple ein Paar High-end-Kopfhörer designen könnte. Der Rahmen und die Schalen für die Membranen sind weiß gefärbt. Auf Höhe der Ohren ist ein Apple-Logo zu sehen. Im Rahmen ist ein metallener Rand zu sehen, in Silber. Die Ohr-Stutzen und das Material am Bügel, das auf dem Kopf aufliegt, wirken seltsam Ocker bis Hellbraun.

Tatsächlich nutzen viele Apple-Produkte die Farbe Weiß. Früher gab es sogar noch mehr. Die Oberfläche des Magic Trackpad ist weiß, die Ear- und AirPods sind weiß, Apples Netzteile und Kabel sind es auch.

Design wirkt billig

Doch der Vorschlag von The Apple Post wirkt absolut nicht hochwertig. Dabei soll es sich doch um einen High-end-Kopfhörer von Apple handeln, der laut KGI Securities im Herbst auf den Markt kommen soll, angetrieben von den Erfahrungen mit den Lautsprechern des HomePod.

Der Metallrand dieses Design-Vorschlags wirkt wie gefärbtes Plastik. Generell schaut das Produkt wie günstiger Kunststoff aus. Selbst Beats-Kopfhörer wirken hochwertiger im Vergleich zu den Apple-Kopfhörern auf diesen Bildern.

Alter Beats-Kopfhörer (Bild: Beats by Dr. Dre)

Design-Vorschlag von Beats abgekupfert

Womit wir beim Thema wären. Denn wenn Sie sich den Design-Vorschlag von The Apple Post genau ansehen, dann erkennen Sie darin ein älteres Modell von Beats-Kopfhörern. Es erscheint mir unwahrscheinlich, dass Jony Ive und Co. für ein eigenes, neues Produkt auf ein fremdes Design zurückgreifen. Entsprechend lautet mein Fazit: So werden Apples Kopfhörer sicher nicht ausschauen.

