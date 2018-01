11.01.2018 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auch im Jahr 2018 setzt Apple den Fokus verstärkt auf eigene Inhalte, um sowohl iOS-Produkte als auch Apple Music zu stärken. Nachdem erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass das kalifornische Unternehmen einen Deal für eine Dokuserie über „außergewöhnliche Häuser“ unterzeichnet hat, folgt nun mit „See“. Dabei handelt es sich um eine Science-Fiction-Drama-Serie aus der Feder des „Peaky Blinders“-Schöpfers Steven Knight.



11.01.2018 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple lässt keinen Zweifel mehr daran, dass man unbedingt eigene Inhalte für Apple Music kreieren möchte. Nachdem „Carpool Karaoke: The Series“ und „Planet of the Apps“ eher durchwachsen von den Abonnenten aufgenommen wurde, wird man in den kommenden Monaten und Jahren mit weiteren Serien und Filmen an den Start gehen. Dazu unterzeichnet man erst kürzlich einen Deal für eine Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon und wird auch eine Dokuserie á la MTV Cribs veröffentlichen. Zusätzlich zum Reboot der Steven-Spielberg-Serie „Amazing Stories“ konnte man nun zwei weitere TV- und Hollywoodgrößen ins Boot holen.

Steven Knight ist etwa für seine Arbeit an der britischen Serie „Peaky Blinders“ bekannt und wird gemeinsam mit Francis Lawrence, dem Regissuer von „The Hunger Games: Catching Fire“ und „Mockingjay“, an „See“ arbeiten. Das Science-Fiction-Drama wird von Deadline als „episches Zukunftsdrama“ beschrieben und soll Quellen zufolge aus 8 Episoden bestehen. Im Gegensatz zur üblichen Pilotserie soll Apple bereits die gesamte Serie in Auftrag gegebenen haben. Über die Geschichte, die möglichen Darsteller oder gar den Veröffentlichungszeitraum ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt.