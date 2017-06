21.06.2017 - 22:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das iPhone ist ein verkleinertes iPad und das entstand eigentlich nur, weil Steve Jobs einen Mitarbeiter bei Microsoft zeigen wollte, wie man Tablets richtig baut. Wieso daraus dann das iPhone entstanden ist, verriet der ehemalige iOS-Chef Scott Forstall in einem Interview.



21.06.2017 - 22:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

iPhone der ersten Generation (Bild: Carl Berkeley / CC BY-SA 2.0)

Der ehemaliger iOS-Chef Scott Forstall hat anlässlich einer Veranstaltung im Computer History Museum in Mountain View ein Interview gegeben, in dem er über die Entstehung des des iPhone und seine Beziehung mit Steve Jobs erzählte.

Im Gespräch mit dem Journalisten John Markoff trat Forstall das erste Mal nach seinem Rauswurf bei Apple im Jahr 2012 öffentlich auf. Er verlor seinen Job wegen des verpfuschten Starts von Apple Maps.

Forstall ging erst auf seine Schulausbildung und seine frühe Karriere bei Steve Jobs Firma "NeXT" ein, bevor er auf seine Arbeit am ersten iPhone einging. Dabei kamen einige recht interessante Anekdoten ans Licht.

Zum Beispiel behauptet Forstall, dass vor dem iPhone ein Tablet geplant wurde, das über einen kapazitiven Bildschirm und Multitouch verfügen sollte. Jobs wollte es damit einem Mitarbeiter bei Microsoft zeigen, den er "hasste". Es handelte sich dabei nicht um Bill Gates, wie Forstall betonte. Der Mictosoft-Mitarbeiter lobte die Tablet- und Stylus-Entwicklung von Microsoft in höchsten Tönen. Daraufhin kam Jobs eines Tages in die Firma und sagte: "Lass uns ihnen zeigen, wie man es richtig macht".

So entstand die Idee zum iPhone

Die Entstehung des iPhones war eher Zufall. Die Idee für das Gerät soll ursprünglich während eines Mittagessens mit Steve Jobs entstanden sein. Sie bemerkten, dass jeder Handys verwendete. "Wir haben sie gehasst", sagte er. Niemand schien sein Telefon gerne zu benutzen, aber zum Kommunizieren sei Telefonieren natürlich schön, so Forstall. Diese Erlebnis veranlasste Jobs, das Tablet-Designteam zu bitten, ihre Anstrengungen zu verstärken, um Multitouch zu entwickeln und gleichzeitig das Gerät so zu verkleinern, dass es in eine Hosentasche passt. So entstand das iPhone.

Bild: Carl Berkeley / CC BY-SA 2.0