Aktuell heißt es für Sie: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Sollten Sie eine Xbox One besitzen oder eine kaufen wollen, bekommen Sie ab heute, solange der Vorrat reicht, den Xbox One S Wireless Controller in Weiß oder Schwarz stark reduziert als eBay-WOW-Produkt.

Xbox One S Wireless Controller (Bild: Microsoft)

Ab 8 Uhr wird das in diesem Beitrag verlinkte Produkt als eBay-WOW-Produkt besonders reduziert angeboten, und zwar zum Preis von nur 39,90 Euro. Sie bekommen dafür einen Xbox One S Controller in Weiß oder Schwarz. Der Standardversand ist gratis.

Zum Deal: Xbox One S Controller günstiger.

Anders als der Name es vermuten lässt, können Sie den Controller nicht nur mit der Xbox One S nutzen. Ein Vorteil gegenüber dem „alten“ Controller ist, dass mittlerweile eine Bluetooth-Verbindung auch die Übertragung von Audio-Daten erlaubt. Deshalb findet sich am Gamepad ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Dazu kommt, dass die Gamepad-Hörnchen ein bisschen mehr Grip bieten als zuvor. Per USB-Kabel oder Bluetooth können Sie das Gamepad ansonsten auch mit Ihrem PC oder Mac verbinden und bei Apps.