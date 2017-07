Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter und Indiegogo ermöglichen es klugen Köpfen, ihre Visionen mithilfe von Privatpersonen zu finanzieren. Nicht selten entstehen so Produktinnovationen, die einen Blick auf künftige Trends ermöglichen. Wir stellen monatlich die interessantesten aktuellen Tech-Gadgets für Sie zusammen.

Glance Clock (Bild: Hersteller)

Crowdfunding Das Prinzip Beim Crowdfunding (crowd = Menschenmenge, funding = Finanzierung) oder der Schwarmfinanzierung stellen Entwickler ihre Idee auf einer Internetplattform vor. Interessierte können sich dann finanziell an dem Projekt beteiligen – entweder in Form von Spenden oder indem Sie das Produkt direkt kaufen und bezahlen. Nach erfolgreicher Finanzierung beginnt dann erst die Produktion.

Glance Clock

Eigentlich merkwürdig: Da überbieten sich ständig Hersteller, um die beste Smartwatch zu liefern – und alle sitzen am Handgelenk. Die Glance Clock findet ihren Platz hingegen an der Wand und zeigt mit ihrem großflächige Zifferblatt im Büro oder Wohnzimmer das Wetter, eingehende Nachrichten und Anrufe, aktuelle Termine und mehr an. Eine iPhone-App sorgt für die Auswahl der gewünschten Informationen.

Preis: 169 US-Dollar

Web: www.glanceclock.com

Soundbrake

Soundbrake (Bild: Hersteller)

Aktives Noise-Cancelling ist ein Merkmal vieler aktueller Mittelklasse- und Premium-Kopfhörer. Die Soundbrake rüstet die Funktion für alle Kopfhörer nach – und spart so eventuell eine Menge Geld. Das kleine Gadget schaltet sich zwischen den Musikplayer und die Kopfhörer und lässt je nach Einstellung zum Beispiel Verkehrsgeräusche, Flughafenansagen und Stimmen gewähren – das sorgt für Sicherheit und gute Kommunikation.

Preis: ab 68 US-Dollar

Web: www.sundaelectronics.com

Ossic X

Ossic X (Bild: Hersteller)

Räumlichen Klang zu liefern gehört wohl zu den größten Herausforderungen an jeden Kopfhörerhersteller. Der Ossic X verspricht, neue Wege zu gehen: Er kalibriert sich anhand der Physiologie des Kopfes und des Torsos seines Trägers, um eine besonders akkurate und individuelle Klangabbildung zu gewährleisten. Nicht weniger als acht (!) unabhängige Treiber verteilen den Sound im Raum, um so ein dreidimensionales Klangerlebnis zu liefern.

Preis: 998 US-Dollar

Web: www.ossic.com

Proof

Schon wieder ein neuer Fitness-Tracker? Nicht ganz: Proof analysiert die Hautfeuchtigkeit auf die Blutalkoholkonzentration und leitet diese Daten ans iPhone weiter – haben Sie ein Glas zu viel getrunken, warnt das smarte Gadget per LE-Display, Vibration und/oder Push-Nachricht vorm Fahren. Und hilft so eventuell Leben zu retten – Vernunft beim Träger vorausgesetzt!

Preis: ab 59 US-Dollar

Web: bit.ly/proof_alkohol

Fuze Card

Fuze Card (Bild: Hersteller)

Apple Pay lässt in Deutschland weiter auf sich warten. Den Start von Apples Bezahlsystem könnte die Fuze Card verzögern. Die Karte kann bis zu 30 Kredit-, Debit- und Geschenkkarten auf ihrem integrierten Chip speichern und ersetzt so das separate Mitführen unterschiedlicher Bank- und Kundenkarten. Der integrierte Akku reicht laut Herstellerangaben für bis zu einen Monat. Ob und wie der Dienst in Deutschland nutzbar sein wird, muss sich zeigen.

Preis: ab 89 US-Dollar

Web: www.fuzecard.com

Sound Heroes

Sound Heroes (Bild: Hersteller)

Sieht aus wie der Silver Surfer und verwandelt Ihr Wohnzimmer in einen Kino- und Konzertsaal: Die 42 oder 72 Zentimeter hohen Sound Heroes bieten sogar einen eingebauten Nebelwerfer. Der Subwoofer dient ganz nebenbei als WLAN-Verstärker und lädt auf ihm abgelegte Smartphones kabellos auf. Mit der iPhone-App wählen Sie aus einem Kaleidoskop aus 12 Millionen Farben zum Illuminieren des Raums und verbinden bis zu zwölf Sound Heroes miteinander.

Preis: ab 120 US-Dollar

Web: www.soundheroes.net

Upright Go

Upright Go (Bild: Hersteller)

Ständiges schiefes Sitzen am Arbeitsplatz kann zu Haltungsproblemen und Rückenschmerzen führen. Genau das will Upright Go verhindern: Einmal im Nacken angebracht, vibriert der kleine Sensor, sobald Sie krumm sitzen oder schief laufen. Laut Hersteller sollen Sie nach zwei bis drei Wochen ganz natürlich eine neue Haltung entwickeln. Alle Analysedaten wandern per Bluetooth ans verbundene iPhone.

Preis: ab 79 US-Dollar

Web: www.uprightpose.com