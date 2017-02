21.02.2017 - 12:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit 5 GB als kostenfreien iCloud-Speicher kommen viele Nutzer locker hin, wenn es um Backups geht. Allerdings haben die Datensicherungen via Cloud auch einen Nachteil. Sie werden jedes Mal überschrieben, sodass nur aktuelle Daten vorhanden sind. Möchte man jedoch auf ein älteres Backup zurückgreifen, dann ist dies nicht möglich. Hier bleibt als Alternative nur die Datensicherung via iTunes. Aber auch da muss man die Daten vor dem Überschreiben schützen.



Ein Backup via iCloud ist natürlich praktisch und geschieht quasi im Schlaf. Jedoch können Sie die Daten in der Cloud nicht vor dem Überschreiben schützen. Gerade, wenn Sie von einer Beta-Version zurück auf das aktuelle iOS wechseln möchten, kann es beim Aufspielen Probleme geben. Denn mit ein Backup, das mit einer Beta gemacht wurde, kann nur auf Geräten, die mit dieser oder einer neueren Version laufen, wiederhergestellt werden.

Erstellen Sie ein Backup via iTunes

Im Falle eines Schadens oder Verlust ist es nicht nur sehr schade um das iPhone selbst, sondern auch um die Daten. Sorgen Sie daher regelmäßig dafür, dass stets ein aktuelles Backup vorhanden ist.

Schritt 1: Schließen Sie dazu das iPhone per Lightning-Kabel an Ihren Mac an und öffnen dann die aktuelle iTunes-Version.

Schritt 2: Wählen Sie dann aus der Geräteliste das iPhone aus.

Schritt 3: Auf der Übersichtseite des iPhone sehen Sie nun den Punkt „Backup jetzt erstellen". Klicken Sie darauf. Der Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen, geht aber dank der Kabelverbindung etwas schneller als über WLAN.

So schützen Sie Ihr iPhone-Backup in iTunes

Sobald der Backup-Vorgang beendet ist, können Sie die Daten vor dem Überschreiben schützen.

Schritt 1: Klicken Sie dazu in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „iTunes" und wählen dann aus den Optionen „Einstellungen" aus.

Schritt 2: In den iTunes-Einstellungen klicken Sie anschließend auf den Reiter „Geräte". Sie sehen nun sämtliche lokale Geräte-Backups.

Schritt 3: Mit einem Rechtsklick auf das neue iPhone-Backup wird ein kleines Kontextmenü geöffnet. Wählen Sie hier „Archivieren" aus, um die Datei vor dem Überschreiben zu bewahren. Der Schutz wird Ihnen dann mit einem Schloss-Symbol vor der Backup-Zeit angezeigt.

Schritt 4: Das Backup ist nun sicher und wird bei zukünftigen Backups nicht automatisch überschrieben.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.