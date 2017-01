Sie schreiben gerne? Vor allem Prosatexte oder umfangreich strukturierte Dokumente? Dann könnte der Editor Scrivener Ihnen gefallen. Die iOS-Version für iPad und iPhone ist derzeit im App Store stark reduziert.

App-Store-Screenshot von Scrivener auf einem iPad (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Literature and Latte, Montage: Mac Life)

Wir wissen aus früheren Angebotsartikeln für Scrivener für Mac, dass es unter Ihnen einige gibt, die die App Scrivener am Desktop verwenden. Dieser Editor, der vor allem zum Schreiben von Romanmanuskripten oder Drehbüchern geeignet ist, ist noch nicht allzu lange (Juli 2016) überhaupt für die iOS-Plattform verfügbar. Entsprechend kommt es Ihnen womöglich gelegen, dass die App derzeit stark reduziert ist. Sie bekommen Scrivener für nur 11,99 Euro. Zuletzt kostete die Software 19,99 Euro und war davor schon einmal für 14,99 Euro verfügbar. Aktuell kommen Sie also so günstig wie bislang nicht an die App.

Zum Deal: Scrivener für iOS im App Store reduziert.

Sie benötigen allerdings iOS 9.0 oder neuer auf Ihrem Smartphone oder Tablet, damit Sie die Software aus dem Hause „Literature & Latte“ nutzen können. Mit einem Update Mitte Dezember wurde die App auch um Dokumentvorlagen ergänzt.