Das indische Schriftzeichen bringt jede iOS-App zum abstürzen, in der es dargestellt wird (Bild: Smartmockup)

Mit iOS 12 soll alles besser werden verspricht Apple. Dass das auch bitter nötig ist, zeigt ein neu entdeckter Bug unter iOS 11. Schon wieder lässt eine bestimmtes Zeichen, zum Beispiel in einer Nachricht, das iPhone abstürzen und verhindert den Zugang zu Apps wie iMessage, WhatsApp oder den Facebook Messenger.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das iPhone mit einer bestimmten Zeichenfolge in einer Nachricht zum Absturz bringen lässt. Diesmal handelt es sich um ein bestimmtes Schriftzeichen der indischen Sprache Telugu. Wird dieses in einer App angezeigt, stürzt diese sofort ab und lässt sich im Anschluss nicht mehr öffnen. Das trifft auf jede iOS-Anwendung zu, die das Zeichen darstellen kann. Also zum Beispiel auch Twitter, WhatsApp oder den Facebook Messenger.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8 — Tom Warren (@tomwarren) February 15, 2018

Noch problematischer ist es, wenn das Zeichen über eine Benachrichtigung in iOS selbst angezeigt wird. Zum Beispiel wenn es in einer iMessage-Nachricht erhalten ist. Dann kann sich das gesamte Springboard aufhängen, der Softwareabschnitt von iOS, welcher den Homescreen verwaltet. Das iPhone stürzt dann komplett ab und kann in einer Neustartschleife festhängen. Dann soll nur noch ein DFU-Neustart helfen können.

Das Technikportal The Verge bestätigte den Bug bei mehreren Testgeräten mit iOS 11.2.5. Dort wird auch eine Lösung genannt, falls die iMessage-App von dem Fehler betroffen ist und das iPhone noch auf Eingaben reagiert. Nach dem Erhalt einer neuen Nachricht von einem anderen Kontakt, lässt sich die App wohl wieder öffnen und die gesamte Konversation mit dem entsprechenden Zeichen löschen. The Verge beschreibt auch, dass Apple den Fehler in der Public Beta von iOS 11.3 bereits behoben haben soll. Wann das Update und damit die Bereinigung des Bugs für alle Nutzer verfügbar sein wird ist noch nicht bekannt.



