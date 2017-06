Der chinesische Smartphone-Hersteller Vivo hat nun offiziell auf Twitter ein Statement veröffentlicht mit Blick auf die MWC 2017 in Shanghai. Eine im Anhang gesendete Grafik scheint Gerüchte zu bestätigen, die erst kürzlich die Runde machten. Schafft Vivo also, woran Samsung sich vermutlich die Zähne ausbeißt und bei Apple noch nicht klar ist, ob es in der Lage dazu ist? Die Rede ist von der Integration eines Fingerabdrucksensors im Display eines Smartphones.

Wer integriert den Fingerabdruck-Sensor zuerst ins Display seines Smartphones? (Bild: Apple)

Die Zeichen mehren sich, dass „Vivo Smartphone“ in Shanghai auf dem Mobile World Congress ein Android-Mobiltelefon mit im Display integriertem Fingerabdrucksensor der Öffentlichkeit vorstellen wird.

Vivo schafft, woran Apple und Samsung knabbern

Dies ist nicht zwangsläufig eine beiläufige Meldung, sondern Bedarf der Erwähnung, weil zwei Branchengrößen sich genau damit schwertun. Zuletzt hieß es, dass Samsung technische Probleme nicht rechtzeitig lösen kann, damit das kommende Galaxy Note 8 mit im Display integriertem Fingerabdrucksensor erscheinen kann. Die Technik würde selbst lange nach der Nutzung des Sensors noch Reste eines Aktivierungsfeldes auf dem Bildschirm zeigen. Man spricht bei diesen Rückständen von „Ghosting“.

Und Apple? Bislang gibt es sich widerstreitende Gerüchte über die Integration des Fingerabdrucksensors beim iPhone 8. Wird dieser ins Display integriert? Das ist bisher nicht eindeutig geklärt.

Gerüchte passen zu Tweet

Bei Vivo scheint man technisch eine Lösung gefunden zu haben, die man willens ist, den Kunden zum Verkauf anzubieten. Vor kurzem wurden auf Weibo Fotos und ein kurzes Vier-Sekunden-Video publik, die das neue Vivo-Smartphone zeigen sollen.

Hinweis auf MWC 2017 in Shanghai (Bild: Vivo Smartphone)

Passend zu den Gerüchten veröffentlichte das Unternehmen nun auf Twitter einen Hinweis, der in dieselbe Richtung weist. Eine Grafik, die im Anhang eines Tweets zur Werbung für die Präsentation auf der MWC 2017 in Shanghai dient. „Unlock the Future“ heißt es darin, zu sehen ist ein rechteckiger Rahmen, der ein Smartphone darstellen könnte und ein abstraktes Symbol, das einen Fingerabdruck repräsentieren könnte.