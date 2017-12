20.12.2017 - 20:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In jeder Sekunde werden unzählige Stunden an Videoinhalten auf YouTube hochgeladen. Daher wundert es nur wenig, dass andere solcher Videodienste eher ein Nischen-Dasein fristen. Doch bald könnte es einen echten Konkurrenten geben. Gerüchten zufolge soll Amazon nach diversen Streitigkeiten mit Google an einer eigenen Videoplattform arbeiten und will damit Unternehmen sowie Content-Anbietern eine Alternative bieten.



In den letzten Monaten gab es immer wieder Ärger zwischen Google und Amazon. Der Auslöser liegt beim Echo Show. Der erste Amazon Echo mit Display konnte nämlich problemlos YouTube-Videos wiedergeben. Dies war Google scheinbar ein Dorn im Auge und verweigerte dann plötzlich den Zugriff auf die Plattform via Echo Show. Kurze Zeit später einigten sich die beiden Unternehmen zu Googles Bedingungen. Jedoch hielt dies nicht lange vor. Google nahm die Funktion ein weiteres Mal vom Echo Show und erweiterte die Sperre sogar auf das Amazon Fire TV.

Nun handelte auch Amazon (via Engadget) und ließ gleich zwei Marken eintragen: „Amazontube“ und „Opentube“. Zwar liegen keine Details vor, aber dies sorgt für die Annahme, dass Amazon die Muskeln spielen lässt und eine eigene Plattform für Videos anbieten könnte. Aus der Beschreibung der beiden Marken geht hervor, dass es dabei um Anbieter von „nicht herunterladbaren aufgenommenen Audio- und Videomaterial“ handeln soll, die „den Nutzern das Teilen von Inhalten, Fotos, Videos, Texten, Daten, Bildern und anderen elektronische Werken ermöglichen“ soll.

Weitere Details sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Jedoch hatte Amazon erst kürzlich die Domains „AlexaOpenTube.com“ und „AmazonAlexaTube.com“ neben einigen weiteren Adressen registrieren lassen. Da Amazon mit dem eigenen Serverdienstleister AWS ebenfalls auf große Datenmengen vorbereitet wäre, könnte der Versandriese YouTube durchaus Paroli bieten.