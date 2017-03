Derzeit können Sie im App Store FineScanner Pro vom OCR-Spezialisten Abby deutlich günstiger einkaufen. Die Universal-App für iPhone und iPad wurde stark reduziert. Das eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Texte in 193 Sprachen per OCR automatisiert erkennen zu lassen und in ein Dutzend Formate exportieren zu können.

App-Logo von FineScanner Pro (Bild: Abbyy)

FineScanner Pro kostet Sie im Augenblick lediglich 14,99 Euro. Die App von OCR-Spezialist Abby gibt es sonst für 59,99 Euro.

Wie funktioniert die App? Über die Kamera von iPhone und iPad (oder iPod touch) nehmen Sie Fotos von Dokumenten auf. Sie fotografieren die Texte also ab. Die Software nutzt dann moderne OCR-Technologie in der Cloud, um aus dem Foto einen durchsuchbaren Text zu machen.

Sie müssen keinen Multifunktionsdrucker oder Scanner mehr besitzen. Ihr Smartphone oder Tablet reicht vollkommen aus, um Dokumente zu digitalisieren.

FineScanner Pro funktioniert auf dem iPad und dem iPhone (Bild: Abbyy)

Hinweis: Wie so oft im Leben, gibt es Alternativen, auch für FineScanner Pro. Eine App, die sich anbietet ist beispielsweise Scanbot Pro. Sie arbeitet ähnlich, bietet ebenfalls OCR-Texterkennung, nur in deutlich geringerem Umfang (weniger Sprachen). Beide Apps bieten eine umfangreiche Integration mit Cloud-Diensten, sodass Sie gescannte Dokumente schnell in der Dropbox, auf Google Drive oder OneDrive speichern können.