08.02.2017 - 22:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Im chinesischen Tianjin hat einen Gebäudebrand die Feuerwehr auf Trab gehalten. 110 Feuerwehrleute und 19 Löschfahrzeuge waren daran beteiligt. Kaputte und zum Recycling bestimmte Akkus waren am den Brand nicht ganz unschuldig.



08.02.2017 - 22:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

In Samsungs Akkufabrik fingen ausgerechnet Akkus Feuer. (Bild: CC0)

In einer Samsung-Fabrik hat es gebrannt. Akkus sind thermisch durchgegangen und haben ein Feuer verursacht. Normalerweise wäre das keine Notiz wert gewesen, zumal niemand verletzt wurde. Doch wenn ausgerechnet alte Akkus den Brand verursachen, wird man hellhörig. Die Fabrik gehört zu Samsung SDI, die selbst Akkus herstellen und immerhin hatte Samsung ein heißes letztes Jahr hinter sich. An die Akkukatastrophe beim Galaxy Note 7 erinnern sich sicherlich noch viele Leser.

Feuerwehr musste wegen Akkubrand ausrücken

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters und der örtlichen Feuerwehr fingen Materialien wie Lithium-Ionen-Akkus Feuer und entzündeten Materialien in der Umgebung. Samsung SDI betreibt in China fünf Fabriken, wobei in Tianjin vornehmlich kleine Akkus für portable Geräte hergestellt werden, darunter jene für das Galaxy Note 7, das zurückgerufen und eingestellt wurde. Ein Teil der Akkus stammte auch von Amperex Technology.

Lesetipp Galaxy Note 7: Samsung warnt vor Benutzung Wer ein Samsung Galaxy Note 7 besitzt, der soll es ausschalten, nicht mehr verwenden und schnellstmöglich umtauschen. Das empfehlen nicht mehr... mehr

Nachdem das Problem der sich überhitzenden Akkus beim Galaxy Note 7 bekannt wurde, folgten mehrere Rückrufe, weil auch Austauschgeräte Feuer fingen. Schließlich wurde das Gerät aus dem Handel zurückgezogen. Samsung entstand ein immenser Schaden. Die Smartphones dürfen nicht einmal mehr im Flugzeug im Hand- oder Bordgepäck mitgenommen werden. Noch immer sind nicht alle Geräte zurück gegeben worden. Einen Nachfolger hat Samsung bisher nicht einmal angekündigt.

Beim Samsung Galaxy S8 wird die Weltöffentlichkeit ganz besonders gut beobachten, ob die Akkus dieser Geräte diesmal keine Probleme machen.