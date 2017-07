Einem Bericht des Wall Street Journals nach, entwickelt nun auch Samsung einen intelligenten Lautsprechers mit hauseigenem Sprachassistenten Bixby. Die Firma steigt damit in einen Markt ein den bisher Amazon dominiert hat, indem Google aufholen will und den Apple erst ab Dezember beliefert. Bis Samsung den Lautsprecher vorstellen und verkaufen kann, wird wohl aber noch einige Zeit vergehen.

So sieht Bixby auf dem Galaxy S8 aus. (Bild: Samsung)

Wann genau der Lautsprecher von Samsung erscheinen wird ist unklar. Ebenso weitere Details wie Preis, Ausstattung und Farben. Lediglich der interne Codename „Vega“ wird im Bericht genannt und das Samsung schon ein Jahr Entwicklungsarbeit in das Gerät investiert haben soll. Vor einem Release ist aber alleine schon mit Bixby noch eine recht große Baustelle vorhanden. Samsungs Sprachassistent wurde erstmals bei der Vorstellung des Galaxy S8 gezeigt und wird über einen eigenen Hardwareknopf an der Seite des Geräts aktiviert werden. Das Spitzenmodell des südkoreanischen Herstellers, erschien aber zunächst ohne den Assistenten. Nach einem Release in Südkorea, können seit Mitte Juni nun auch Kunden in den USA Bixby nutzen. Allerdings noch immer nur im Beta-Status. Wann der Assistent es nach Deutschland schafft ist weiterhin unklar.

Lesetipp

Samsung Galaxy S8 im Test: So urteilt die Weltpresse

Das Samsung Galaxy S8 hat schon im Vorfeld für einige Wellen gesorgt: Auf dem Mobile World Congress (MWC) wurde es gar nicht erst angekündigt... mehr

Der Markt der intelligenten Heimlautsprecher, in den Samsung nun einsteigen möchte, ist bereits hart umkämpft. Amazons früher Einstieg verschafft dem Unternehmen rund 70 Prozent Marktanteil. Der Sprachassitent Alexa macht dabei inzwischen eine sehr gute Figur. Auch wenn, wie bei allen Sprachassistenten von wirklicher Intelligenz noch immer nicht die Rede sein kann. Google Home kommt auf knapp 25 Prozent Marktanteil. Apple wird erst im Dezember den HomePod veröffentlichen, hat das Gerät aber bereits Anfang Juni vorgestellt. Der Fokus des Siri-Lautsprechers liegt auf dem Musikgenuss. Apple verspricht einen möglichst guten Klang in verschiedensten Räumen. Samsung muss noch zeigen, was sie mit dem Bixby-Lautsprecher vor haben. Der wachsende Markt dürfte groß genug für alle Hersteller werden.