​Samsung meldet Rekord-Vorbestellungen des Galaxy Note 8: Apples größter Konkurrent am Smartphone-Markt neben Huawei hat in der Zeit der Vorbestellungen für das Android-Flaggschiff Galaxy Note 8 eigenen Aussagen zufolge einen neuen Rekord aufgestellt. Das Gerät wurde so oft von Kunden geordert, wie kein anderes Note-Modell zuvor. 650.000 Stück warten darauf, in wenigen Tagen an Kunden ausgeliefert zu werden.

Galaxy Note 8 (Bild: Samsung)

Ohne Zweifel, Samsung verdient eine Menge Geld mit Smartphones. Das Unternehmen verdient aber unter dem Strich gar nicht so viel wie der Konkurrent Apple. Denn obwohl das koreanische Unternehmen viele Millionen Geräte mehr am Markt unterbringen kann, macht es damit weniger Umsatz als Apple. Doch nun meldete der angeschlagene Konzern, dessen Führungspersonal wegen einer Spendenaffäre im Gefängnis sitzt, einen Rekord: In 40 Ländern wurden Vorbestellungen von 650.000 Stück kumuliert. Diese Zahlen lägen zweieinhalb Mal so hoch wie beim Vorgänger, dem Note 7.

Zum Vergleich: Apples iPhone 6 wurde in den ersten 24 Stunden bereits vier Millionen mal geordert. Innerhalb der ersten drei Tage konnte das Unternehmen sogar die 10-Millionen-Grenze knacken. Dazu kommt, dass das Smartphone aus Cupertino zu diesem Zeitpunkt lediglich in einigen wenigen Ländern vorbestellbar war. Samsungs Note 8 hingegen konnten Konsumenten aus vierzig Ländern vorbestellen.