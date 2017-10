​Eigentlich könnte die Stimmung bei Samsung nicht besser sein: Vermutlich wird der Konzern das zweite mal in Folge nach einer langen Phase von schlechten Quartalen mit Umsatzwarnungen ein Rekordergebnis vermelden. Die Stimmung ist dennoch getrübt. Denn der Geschäftsführer des Unternehmens kündigte seinen Rücktritt an, die neuen Umsätze werden durch den Erfolg des größten Konkurrenten befeuert und nicht zu vergessen sitzt der eigentliche Kopf des Unternehmens, Samsung-Erbe Lee Jae Yong, in Korea in Haft.

Das Galaxy Note 8 macht Samsung Freude (Bild: Samsung)

Samsung hat am Freitag angekündigt, dass der CEO des Unternehmens und Vize-Vorstandsvorsitzender, Kwon Oh-hyun, schon bald von seinen Posten zurücktreten werde. Nachdem die eigentliche Führungsfigur, J. Y. Lee, wegen Bestechung ins Gefängnis musste, entstand ein Führungsvakuum. Beobachter hatten gehofft, dass Kwon dieses füllen würde. Völlig überraschend kommt nun also die Meldung, dass er stattdessen die Firma verlassen wird. In der Mitteilung heißt es, er habe sich schon längere Zeit mit dem Gedanken getragen.

Zeit für einen Neuanfang bei Samsung?

Kwon erklärt, dass die Firma momentan von Krisen geschüttelt sei. Deshalb sei es an der Zeit, einen Neuanfang zu wagen. Junge aufstrebende Kräfte sollten das Unternehmen durch die Zukunft führen, die viele Herausforderungen bereithalte, da die IT-Industrie sich immer schneller und stetig im Wandel befinde.

Samsung vor erneutem Rekordergebnis

Die Meldung über den Rückzug des Gechäftsführers ereilt das Unternehmen am selben Tag, an dem es eine Prognose für die kommenden Quartalszahlen veröffentlichte. Investoren hätten sich eigentlich auf ein neues Rekordquartal freuen können mit umgerechnet knapp sechs Milliarden Euro (acht Billionen Won). Den größten Batzen an neuen Umsätzen erzeugte das Geschäft mit Speicherchips. Konkurrent Apple, der ebensolche vom Unternehmen bezieht, sorgt mit seinen Geräten gleichsam für Umsatzplus. Einen Achtungserfolg könnte im kommenden Geschäftsbericht aber auch das Note 8 erzielen. Samsung hat zuvor gemeldet, dass Gerät habe einen Vorbestellrekord erzielt.

Führungsvakuum wird noch größer

Getrübt wird diese Prognose durch den Verlust von „Mr. Chip“, wie Kwon Oh-hyun genannt wird. Den Spitznamen hat der Manager erhalten, da er unter anderem Samsung Display und dem Geschäft mit Halbleitern vorstand und gerade in diesem Samsung zum Weltmarktführer gemacht hat.

In seiner Mitteilung erklärt Kwon ganz offen: Die jüngsten Erfolge seien das Ergebnis der erfolgreichen Arbeit in der Vergangenheit. Doch Samsung sei derzeit nicht in der Lage Trends zu erkennen, um auch zukünftig für Wachstum zu sorgen.