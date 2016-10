Die Produktion des Galaxy Note 7 hat Samsung vorläufig bereits eingestellt. Man wolle sie überarbeiten. Nun hat der Apple-Konkurrent aus Südkorea allerdings eine drastische Maßnahme ergriffen: Alle Besitzer eines Note 7, ganz gleich ob es sich um ein neues Modell oder ein Austauschgerät handelt, sollen die Geräte ausschalten.

Samsung reagiert gegenüber US-Medien auf die Berichte über den Produktionsstopp des Galaxy Note 7. Es sei richtig, man überarbeite die Produktion des Geräts. Zudem gab man gegenüber Gizmodo ein Statement ab, dass man mit der US-Verbrauchersicherheitsbehörde zusammenarbeite, um den neuerlichen Berichten über Vorfälle mit dem Android-Phablet auf den Grund zu gehen.

„Consumers with an original Galaxy Note7 or replacement Galaxy Note7 should power down and take advantage of the remedies available.“