Apple-Konkurrent Samsung will offenbar das neue Galaxy S8 Android-Smartphone mit einer Dual-Kamera ausstatten, ähnlich wie Apple das iPhone 7 Plus. Dies wird zumindest aktuell in der Gerüchteküche diskutiert.

Samsung Galaxy S7 (Bild: Samsung)

Apple war mit seinem iPhone 7 Plus bei weitem nicht der schnellste Anbieter von Smartphones am Markt, der eine Dual-Kamera in das Gerät einbaute. Doch gerade der ärgste Konkurrent aus Südkorea, Samsung, hat sich noch mehr Zeit damit gelassen.

Grüchte um Dual-Kamera beim Galaxy S8

Nun gibt es erste Gerüchte zum Galaxy S8, die auf die Integration einer Dual-Kamera in dem Android-Smartphone hindeuten. Man sollte den Informationen allerdings mit gesunder Skepsis begegnen. Auf Weibo behauptet ein Nutzer, dass er Informationen zu dem Gerät erhalten hat. Es soll in zwei Varianten angeboten werden, womöglich mit dem Snapdragon 830 SoC von Qualcomm. In ausgewählten Märkten wird Samsung hingegen den eigenen Exynos 8895 SoC verwenden. Ein 5,1 Zoll großes Modell soll ein 2K Curved-Display bieten. Das größerer 5,5-Zoll-Phablet hingegen ein 4K-Display.

So wie Apple ausschließlich seinem Plus-Modell des iPhone 7 die Dual-Kamera spendierte, heißt es über Samsung, dass der Anbieter ebenfalls nur dem größeren Modell eine solche spendieren wird.