Samsung Galaxy S9: Werbespot vergleicht es mit iPhone 6. Zumindest in einem Teil der Apple-Medien sorgt Samsung derzeit für Gelächter. Der koreanische Hersteller veröffentlicht einen neuen Werbespot. Darin schlägt es iPhone-Nutzern vor, doch auf ein neues Smartphone auszuweichen. Als Lösung kommt (nur) das Galaxy S9 in Frage? Jetzt fragen sich einige Apple-Fans, warum der Konkurrent ein zwei Monate altes Flaggschiff-Smartphone mit dem iPhone 6 vergleicht.

Die Antwort liegt auf der Hand. Samsung wollte ein älteres Apple-Gerät auswählen, um vor allem die wechselwillige Zielgruppe zu erreichen. Denn das 6er Apple-Smartphone wird in vielen Ländern nicht mehr angeboten. Es ist noch schnell genug und hat auch die neuste Software. Aber wie lange geht das noch gut? Mit der Apple-Brille und selbst als neutraler Beobachter muss man sagen: Länger als bei Samsung in jedem Fall.

Moving On: Werbespot sorgt für Gelächter

Der Werbespot lautet auf den Titel „Moving On“. Zu Deutsch: Weitergehen oder den nächsten Schritt tun. Darin wird eine iPhone-Nutzerin gezeigt, die auf der Reise ist. Zunächst hat sie Probleme beim Einchecken, dann Schwierigkeiten beim Musikgenuss über den Wolken und schließlich auch noch beim Bestellen eines Taxis, als sie wieder Boden unter den Füßen hat.

Überall um sie herum sieht sie gleichzeitig Leute, die (natürlich) alle schon das neue Galaxy S9 gekauft haben. Die haben all diese Probleme nicht.

Samsung spricht Akku-Gate an

Der koreanische Hersteller schickt dann die iPhone-Nutzerin in einen Apple Store. Dort erfährt der Zuschauer im Zwiegespräch, dass sie vom Akku-Gate betroffen ist und das Gerät nicht so schnell funktioniert, wie es könnte. Der vermeintliche Apple-Store-Mitarbeiter schlägt ihr vor, ein neues Smartphone zu kaufen. Das tut sie völlig entnervt auch. Nur greift sie am Ende zum neuen Flaggschiff-Smartphone von Samsung.

In dieser Situation lässt Samsung unter den Tisch fallen, dass der iPhone-Akku für kleines Geld mittlerweile von Apple gewechselt wird.

Kann man ein S9 mit einem iPhone 6 vergleichen?

Nun gibt es viele gleich lautende Beiträge in den Apple-Medien. Bryan Caffin von MacObserver ist der Meinung, dass man die beiden Smartphones nicht miteinander vergleichen kann. Aber kann man das wirklich nicht? Als das neue Samsung-Flaggschiff veröffentlicht wurde, gab es Benchmark-Tests. Die zeigten, dass das Gerät zum Beispiel in der europäischen Variante in Benchmarks eher mit dem iPhone 7 konkurriert und vom iPhone 8 und X aber abgehängt wird.

Abgehängt wird das S9 übrigens von allen drei genannten Modellen. Neuste Analysen zu Smartphone-Verkäufen im März sehen das 7er auf Augenhöhe, aber das iPhone 8 Plus und das iPhone X verkauften sich besser als das Galaxy S9. Das iPhone 10 sogar doppelt so häufig. Von der leicht auszuhebelnden Gesichtserkennung haben wir da noch nicht gesprochen.

Ist die Anzeige unseriös und illegal?

Joe Rossignol von MacRumors nennt den Moving-On-Werbespot frivol und/oder unseriös.

John Gruber bei Daring Fireball stellt außerdem die Frage, ob die Anzeige überhaupt legal sei, weil darin das Apple-Produkt und die Logos des Unternehmens gezeigt werden.

Was halten Sie von dem Werbespot? Finden Sie die Reaktionen darauf zu heiß gekocht?

