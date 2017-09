Apple gab bereits auf der WWDC im Juni bekannt, Safari unter macOS und iOS mit neuen Sicherheitsfunktionen ausstatten zu wollen. So erkennt Safari 11 per maschinellem Lernen, ob Webseiten einen Nutzer über mehrere Seiten hinweg nachverfolgen. Nun äußern sechs US-Werbeverbände Bedenken bezüglich dieser Funktion.

Cross-Sitetracking nennt sich die Funktion in Safari unter iOS 11 (Bild: Screenshot)

In einem offenen Brief wenden sich die Vertreter von sechs großen amerikanischen Werbenetzwerken an Apple und zeigen sich tief besorgt. Durch das System von Apple würde Werbung, die Infrastruktur des modernen Internets, gefährdet werden, diese sei auf die Verwendung von Cookies angewiesen. Werbung würde ohne diese Funktionen deutlich weniger personalisiert und für den Kunden weniger sinnvoll sein.

Die neuen Funktionen von Safari analysieren den Datenverkehr des Nutzers per maschinellem Lernen. Die Auswertung der Daten geschehe dabei völlig anonym und nur auf dem Gerät, verspricht Apple. Die intelligente Tracking-Analyse unterbindet das Tracking dabei nicht vollständig, wie es zum Beispiel Blocklisten in Werbeblockern tun. Besucht ein Nutzer eine Seite nicht innerhalb von 30 Tagen erneut, löscht Safari zukünftig die jeweiligen Cookies und Webseiten-Daten. Webseiten, die der Nutzer direkt und selbstständig aufruft, können Cookies für 24 Stunden auch auf anderen Webseiten einsetzen. Safari unterbindet die Nachverfolgung des Surfverhaltens also nicht komplett, sondern schränkt diese auf vom Nutzer selbst besuchte Seiten und bestimmte Zeiträume ein. Seit iOS 9 sind bereits Werbeblocker als App in Safari integrierbar.

Laden im App Store 1Blocker Entwickler: Salavat Khanov Preis: Gratis

Laden

Die US-Werbeverbände sind sich in ihrem Brief dennoch sicher, dass die neue Funktion von Apple schädlich für Kunden und für die Service-Anbieter sei. Man werde sich solchen Einschränkungen widersetzen.