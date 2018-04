09.04.2018 - 07:12 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



09.04.2018 - 07:12 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

iPhone 7 und iPhone 7 Plus in der (PRODUCT)RED-Edition (Bild: Apple)

Ein internes Memo des Mobilfunkbetreibers Virgin Mobile kündigt das iPhone 8 und iPhone 8 Plus als (PRODUKT)RED für den heutigen Montag an. Von Apple gibt es noch keine Auskünfte.

Das iPhone 8 und iPhone 8 Plus sollen in einer limitierten Auflage in rotes (PRODUCT)RED angekündigt werden ,so ein internes Memo, das an die Mitarbeiter von Virgin Mobile verteilt und von MacRumors veröffentlicht wurde.

Virgin Mobile gibt an, dass es die neuen Smartphone-Modelle am heutigen Montag, dem 9. April 2018 angekündigt und in das Inventarsystem aufgenommen werden. Apple wird das Produkt vermutlich im Rahmen einer Pressemitteilung ankündigen. Das Memo erwähnt kein rotes iPhone X.

Das Memo weist darauf hin, dass es Vorbestellungen geben wird, so dass es unklar ist, ob die neue Farbe sofort verfügbar sein wird. Eventuell werden die Geräte erst im Laufe des Aprils ausgeliefert.

Die Informationen stimmen mit Gerüchten über neue rote iPhones von Rosenblatt Securities-Analyst Jun Zhang und Steve Hemmerstoffer überein. Ben Geskin sagte, dass die neue Farbe Rot sein wird, nachdem zunächst von Bronzegold ausgegangen wurde. Mark Gurman, ein sehr gut vernetzter Reporter bei Bloomberg News, hat die Geschichte auch in einem Folge-Tweet bestätigt.

Indeed should be this week. Nice scoop @rsgnl 💪👑🕵️‍♂️ https://t.co/kdUxA2UzEp — Mark Gurman (@markgurman) April 8, 2018

Apple hat im März 2017 die rote Version des iPhone 7 und iPhone 7 Plus vorgestellt. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht besagt, dass Apple auch ein goldenes iPhone X enthüllen wird. Wann dies der Fall ist, bleibt vorerst unbekannt.

