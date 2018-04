Screenshot aus Rise of the Tomb Raider (Bild: Feral Interactive)

​Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition für Mac veröffentlicht. Sind Sie ein Fan von Lara Croft? Dann freut es Sie vielleicht, dass ab sofort auch die Jubiläumsedition für macOS verfügbar ist. Sie enthält neben dem Hauptspiel auch alle Erweiterungen, die dafür erschienen sind. Sie bekommen das Spiel nun im Mac App Store, auf Steam oder im Shop von Feral Interactive.

Seit heute gibt Lara Croft in „Rise of the Tomb Raider“ auch am Mac ihr Stelldichein. In Zusammenarbeit mit Feral Interactive wurde der Mac-Port nun veröffentlicht. Tatsächlich handelt es sich aber um die Jubiläumsausgabe, die alle für das Spiel erschienenen Zusatzinhalte umfasst.

Abenteurer vor in Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider ist der Nachfolger des Remakes von Tomb Raider. Das Action-Adventure bietet eine Reihe von imposanten Schauplätzen. Dazu zählen ausgedörrte Ruinen in Syrien, aber auch die Eisgebirge Sibiriens. Sie schlüpfen abermals in die Rolle der jungen Archäologin und plündern Gräber, hängen Rivalen ab und erleben, wie die Legende geboren wird.

Laden im App Store Rise of the Tomb Raider™ Entwickler: Feral Interactive Ltd Preis: 32,99 €

Laden

Ab sofort im Mac App Store und auf Steam

Sie bekommen Rise of the Tomb Raider in der Jubiläumsedition seit heute im Mac App Store oder auf Steam. In Apples Online-Shop zahlen Sie für das Spiel derzeit 32,99 Euro. Auf Steam kostet die Jubiläumsvariante derzeit 49,99 Euro. Die Steam-Version ist aber ebenso auf Windows-PCs und mit einigen Virtual-Reality-Lösungen verwendbar.

Systemvoraussetzungen

„Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration“ unterstützt Grafikkarten von AMD und Nvidia. Darüber hinaus können Sie das Action-Game auch mit den Intel Iris Plus Graphics 540, 550, 640 und 650 nutzen.

Entsprechend können Sie das Spiel auf allen 13 Zoll MacBook Pro spielen, die seit 2016 veröffentlicht wurden oder auf allen 15 Zoll MacBook Pro, die es seit Ende 2013 gibt. Letztere müssen jedoch über einen Prozessor mit 2,3 GHz oder besser verfügen. Kompatibel sind außerdem alle iMacs mit 21,5 Zoll Display von Ende 2017 und alle 27-Zoll-Modelle seit Ende 2013. Unterstützt werden auch solche Geräte von Ende 2012 mit einer Nvidia 680MX Grafikkarte mit 2 GB Speicher. Sie können Rise of the Tomb Raider natürlich auch auf allen Mac Pros spielen, die seit Ende 2013 veröffentlicht wurden.

Wenn Sie das Spiel über Steam herunterladen, benötigen Sie 27 GB Speicher auf der Festplatte. Die Variante aus dem Mac App Store umfasst 37 GB.

Anzeige