29.09.2017 - 21:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat eine französische Firma namens Regaind übernommen, die sich auf die Analyse von Digitalfotos spezialisiert hat. Damit können beispielsweise Bildbestände katalogisiert werden, um sie später per Textsuche erschließen zu können. Das wäre für die Fotos-App genau das richtige.



Apple hat mit Regaind ein französisches Unternehmen für die Musteranalyse in Fotos übernommen. Das Startup hat sich auf die Entwicklung seiner Computer Vision API konzentriert, die es erlaubt, Inhalte in Fotos zu erkennen. Apple gab die Standard-Bestätigungserklärung an Techcrunch ab, wenn es nach einer Bestätigung für den Kauf eines Unternehmens gefragt wird: „Apple kauft von Zeit zu Zeit kleinere Technologieunternehmen, und wir besprechen unsere Absichten nicht.”

Apple bietet bereits Funktionen für die Suche nach Motiven über seine Fotoanwendung und die Funktion„Erinnerungen” erstellt auf diese Weise auch Fotosammlungen basierend auf dem Kontext, aber Techcrunch merkt an, dass Regaind Funktionen zur Verfügung stellt, die in iOS bisher nicht verwendet werden.

Regaind geht noch einen Schritt weiter und kann technische und ästhetische Aspekte der Fotos erkennen. Wenn man z. B. im Burst-Modus mehrere Fotos aufnimmt, könnte Regaind automatisch die beste Aufnahme erkennen und diese als Hauptaufnahme in der Fotobibliothek ablegen. Regaind könnte auch Duplikate erkennen und aussortieren.

Interessanterweise analysiert Regaind auch das Gesicht, um das Geschlecht, das Alter und die Emotionen zu bestimmen. Es ist unklar, ob Apple die Funktionen von Regaind schon in der nächsten Version von iOS und macOS einbauen wird. Eventuell hat Apple bereits Regaind-Technik für die Auswertung der Daten der Face-ID-Sensoren verwendet um die Gesichtsausdrücke für die Animojis zu erkennen.

Apple hat in der Vergangenheit eine Reihe von Unternehmen für maschinelles Lernen und Gesichtserkennung übernommen, darunter Emotient, Perceptio und Turi. Das Unternehmen hat in der letzten Zeit das Feld Augmented Reality für sich entdeckt und entsprechende Funktionen in iOS 11 integriert.