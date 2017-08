​Es ist wieder Gamescom: Während in Köln diese Woche Europas größte Spielemesse anläuft haben sich viele Versandhäuser gedacht, den Preis für das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR zu reduzieren. Am einfachsten bekommen Sie die Brille bei Amazon als Prime-Kunde, am günstigsten bei Quelle, aber nur als Neukunde. Und im Paket mit notwendigem Zubehör können Sie bei Otto am meisten sparen.

Bei Quelle ginge es noch etwas günstiger, wenn Sie nur das Headset benötigen. Allerdings gilt das Angebot nur für Neukunden. Sie erhalten dann einen 15-Euro-Gutschein – oder, wenn Sie eine Weile auf der Webseite herumsurfen, sogar 20 Euro Rabatt. Sie kommen so auf maximal 299,99 Euro für das Headset.

PS VR im Paket stark reduziert

Bei Otto erhalten Sie das PlayStation VR Headset, die Spielesammlung VR Worlds, die PS4 Kamera und ein Paket mit zwei Move Motion Controllern günstig. Inklusive Versand zahlen Sie 405,94 Euro. Der Preisvergleich sieht für das Paket knapp 100 Euro mehr vor.

