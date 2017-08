Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst der Vorratsdatenspeicherung. Eine Justiz-Saga, die sich nun schon über mehr als ein Jahrzehnt zieht und kein Ende findet. Für Sie und uns wirft Fachanwalt Stephan Dirks einen Blick auf dieses nicht einfache Thema in der Rubrik „Von Rechts wegen“.

Fachanwalt Stephan Dirks (Bild: Lisa Krechting)

Die „Vorratsdatenspeicherung“, erstmals 2007 aufgrund einer EU-Richtlinie eingeführt und so eine Art heiliger Gral der Law-and-Order-Verfechter von Politikern fast jeder Couleur soll es ermöglichen, durch allgemeine und anlassunabhängige Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten aller Nutzer in Bezug auf nahezu alle elektronischen Kommunikationsmittel schwerste Straftaten zu verhindern und aufzuklären. Gemeinsam mit dem heiligen Gral aus der Artus-Sage hat die Vorratsspeicherung vor allem zwei Dinge:

Einerseits wurde eine funktionierende Variante bislang nicht gefunden. Andererseits ist aber auch unklar, ob es sie überhaupt gibt. Im Juni 2017 wurde der neuesten Variante des Überwachungsvorhabens – sie hörte diesmal auf den euphemistischen Namen „Höchstspeicherfrist“, der wohl suggerieren sollte, dass es sich bei ihr um ein Instrument des Datenschutzes handelte, obwohl klar das Gegenteil der Fall war – der vorläufige, wenn nicht endgültige Todesstoß versetzt. Aber wie es mit Zombies so ist: So leicht totzukriegen sind sie nicht.

Dabei konnten Freunde der anlasslosen Überwachung zuvor bereits jubilieren: Denn im März 2017 hatte das Bundesverfassungsgericht Eilanträge gegen das „Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten“ noch zurückgewiesen. Der Zombie blieb vorläufig untot, also irgendwie lebendig. Nun aber machte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen ihm in einem anderen, von einem Internetprovider angestrengten Eilverfahren (OVG NRW, Beschl. Vom 22.6.2017, Az. 13 B 238/17), nur Tage nach seinem Inkrafttreten, doch noch den Garaus: Das Gesetz verstoße gegen Europäisches Recht, da es jedenfalls den von der Speicherung betroffenen Personenkreis in keiner Weise auf diejenigen Personen beschränkt, deren Daten geeignet sind, einen zumindest mittelbaren Zusammenhang mit schweren Straftaten sichtbar zu machen. Die Bundesnetzagentur darf nun das Gesetz über die Höchstspeicherfristen gegenüber den Internetprovidern nicht durchsetzen.

Ist mit dem OVG NRW nun, rechtlich gesehen, das Finale gelaufen? Natürlich nicht. Wir befinden uns sozusagen erst am Ende der ersten Staffel der Serie „Vorratsdatenspeicherung: Return Of the Living Dead“. Die zweite Staffel heißt juristisch „Hauptsacheverfahren“ und kann uns noch Jahre „unterhalten“. Es könnte sogar sein, dass der jetzige Beschluss keinen Bestand hat, da nicht der richtige Betroffene geklagt hat.

Nachdem der Streit um die anlasslose Speicherung der Kommunikationsdaten von Jedermann nun schon Jahrzehnte dauert, wäre es vielleicht einmal an der Zeit, eine Lösung zu suchen, die abseits der Gerichte zu finden ist. Beginnen könnte man, in dem der Glaube an den heiligen Gral hinterfragt wird. Denn auch wenn es sich zum Beispiel für meine Mutter und so manchen sicherheitsbewegten Politiker so anfühlt, wird die Sicherheitslage – gemessen an den begangenen Straftaten – weder in Deutschland noch in Europa immer schlimmer. Sie wird sogar in der Tendenz immer besser. Und auch, wenn es sich für meine Mutter und so manchen sicherheitsbewegten Politiker so anfühlt, ist der Nutzen der VDS bei der Bekämpfung schwerster Straftaten keineswegs sicher. Er ist genau genommen noch kaum empirisch erforscht.

Argumente für VDS überschaubar

Aber so ist das mit dem Glauben; wer ihn hat, braucht keine Argumente. Genauso, wie zum Beispiel meine Mutter an die Gefährlichkeit ihrer Wohngegend in einer norddeutschen Kleinstadt nach Einbruch der Dunkelheit glaubt, obwohl weder sie selbst noch einer ihrer Nachbarn oder sonst irgendjemand, den sie kennt, in dieser Gegend jemals Opfer irgendeiner Straftat geworden ist, glaubt mancher Sicherheitspolitiker daran, dass es bei der Vermeidung schwerster Straftaten nützlich ist, wenn Ihre oder meine Kommunikationsdaten und Aufenthaltsorte wahllos ständig „auf Vorrat“ gespeichert werden. Auch nicht erwiesen ist, dass hierdurch jemals eine einzige schwere (oder leichte) Straftat verhindert wurde oder werden könnte.

Und so wird der Zombie wohl weiterleben. Zumindest bis zum nächsten Staffelfinale.