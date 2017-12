Aus einer international kaum beachteten Entscheidung in Kiel wurde unlängst ein europäischer Paukenschlag und Facebook muss sich jetzt warm anziehen. Oder? In jedem Fall werden die Sorgenfalten bei manchen deutschsprachigen Fanpage-Betreibern größer und größer. Das Worst-Case-Szenario sieht vor: Abschalten, oder mit dem Gesetz in Konflikt kommen.

Rechtsanwalt Stephan Dirks (Bild: Lisa Krechting)

Kiel ist so etwas wie die hässliche kleine Schwester von Hamburg, sagen manche. Und auch, wenn Ihr Kolumnist als Bio-Hamburger und Wahl-Kieler dieses harsche Urteil wirklich nicht teilen mag – es stimmt schon, so viel wie andere haben wir hier nicht. Was das Internet und die Informationstechnologie angeht, gibt es eigentlich nur zwei echte Instanzen: Den Redaktionssitz der Mac Life und, einmal über den Seitenarm der Ostsee, den sie hier „Förde“ nennen, und damit einen knappen Kilometer entfernt, das „Unabhängige Landeszentrum für den Datenschutz in Schleswig Holstein“, kurz „ULD“. Und um das soll es heute gehen.

Es war das Jahr 2011, als das ULD, damals noch unter seinem ebenso legendären wie auch umstrittenen Behördenleiter Dr. Thilo Weichert mit einem Paukenschlag dafür sorgte, dass Kiel auf der Internet-Landkarte erschien. Dieser kam am Morgen des 19. August in der vermeintlich harmlosen Form einer Pressemitteilung daher. Die hatte es allerdings in sich. Das ULD, so stand dort sinngemäß, habe es nunmehr satt, dass sich die sozialen Netzwerke und allen voran Facebook wenig um die europäischen Datenschutzgesetze scheren und deswegen werde man nun Maßnahmen ergreifen, um genau diese Rechtsvorschriften durchzusetzen. Bislang hatten die großen Internet-Konzerne alle Versuche, ihnen rechtlich habhaft zu werden, erfolgreich abtropfen lassen. Es war auf den ersten Blick auch gar nicht erkennbar, warum ausgerechnet die Datenschutzbehörde eines kleinen Bundeslandes sich berufen fühlen sollte, daran etwas zu ändern. Das ULD hatte aber ein Ass im Ärmel.

Man kündigte an, die Betreiber so genannter „Fan Pages“, die sich durch das Betreiben einer solchen Seite an der rechtswidrigen Erhebung und Übertragung von personenbezogenen Daten durch Facebook beteiligten, als Mittäter in die Haftung zu nehmen. Ein paar solcher „Fan Page“-Seitenbetreiber haben ihren Sitz auch in Schleswig-Holstein, wodurch dann das ULD auf einmal doch zuständig wurde.

Das ULD verschickte Ordnungsverfügungen an mehr oder minder prominente Facebook-Fanpagebetreiberunternehmen. Einige Betroffene wurden ehedem durch meine damalige Kanzlei vertreten und entgingen dem langen Arm des ULD durch den nicht sehr originellen, aber dafür sehr wirksamen Taschenspielertrick, den „inhaltlich Verantwortlichen“ nach Hamburg zu verlegen und damit nach außerhalb von Weichert-Land. Andere konnten oder wollen das nicht. Und so wurde aus der Pressemitteilung zunächst ein Widerspruchsverfahren und dann ein veritabler Verwaltungsrechtsstreit um die Frage: Sind Facebook-Fanpagebetreiber die „verantwortliche Stelle“ im Sinne des Datenschutzrechts und: haften Sie deshalb für „ihre“ Plattform?

Ach, was war das schön damals: Auf einmal wurde der Datenschutzanwalt aus der Provinz zu Podiumsdiskussionen in der Großstadt („Hamburg“) eingeladen, um zu erklären, was es mit dieser wild gewordenen Datenschutzbehörde auf sich und was sie denn gegen Facebook hatte. Die Gerichte ließen die Datenschützer in der Folgezeit reihenweise abblitzen. Beim Bundesverwaltungsgericht sah man die Sache dann aber anders und legte sie dem Europäischen Gerichtshof vor.

Der zweite Paukenschlag ist nun erst ein paar Wochen alt: Der Generalanwalt beim EuGH, der durch sein Gutachten die Entscheidungen des Gerichts umfassend vorbereitet und oftmals eine Art Präjudiz schafft, stellte sich für viele völlig unerwartet auf die Seite der Datenschützer: Der Betreiber der „Fan Page“ ermögliche durch deren Betrieb erst die Datenverarbeitung durch Facebook und nehme durch die Nutzung des Reichweitentools „Insights“ an dem Entscheidungsprozess über die Verarbeitung personenbezogener Daten teil – und wäre damit mit dran. Dann wären die Verfügungen des ULD gegen die Schleswig-Holsteinischen Seitenbetreiber aus dem Jahre 2011 rechtmäßig und deren Inhalt zu befolgen. Und dieser Inhalt besagte: „Abschalten“. Ach, wären sie doch alle nach Hamburg umgezogen!

Dr. Thilo Weichert wird es in seinem (Un-)Ruhestand mit großer Genugtuung aufgenommen haben. Gut möglich, dass sich bei Facebook demnächst einiges ändert…