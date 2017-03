Sie haben Ihr iPhone 7 vielleicht gerade erst gekauft und sind auf der Suche nach einer Schutzhülle? Der Zubehör-Anbieter hardwrk hat dieses Wochenende sein Leder Case für Apples Smartphone sehr stark im Preis reduziert. Wir weisen Sie heute schon darauf hin – Sie haben also mindestens eine Nacht, um darüber zu schlafen.

hardwrk Leder Case für iPhone 7 (Bild: hardwrk)

Anbieter hardwrk hat für dieses Wochenende sozusagen einen Super-Sale eingerichtet. Sie bekommen nämlich besonders starken Rabatt auf die Leder-Schutzhüllen für Ihr iPhone 7. Das Produkt gibt es in zwei Ausführungen: Kunstleder und Leder. Neben dem Unterschied in der Farbe gibt es natürlich einen im Preis. Doch dieses Wochenende sind die Schutzhüllen sehr erschwinglich. Denn Sie bekommen das Leder Case in Kunstleder für 7,90 Euro statt sonst 29,90 Euro und das Modell in Echtleder für 9,90 Euro statt sonst 34,90 Euro.

Leder Case von hardwrk

Das Produkt hat Aussparungen für Anschlüsse, Kamera und Bedienknöpfe an den Seiten des iPhone. Darüber hinaus bieten die Cases ein schlankes Design und sind quasi aus drei Schichten aufgebaut. Die passgenauen Schutzhüllen bieten innen eine Schicht Verlour, damit das iPhone nicht zerkratzt wird. Stabilität bietet dann das Kunststoff-Gehäuse des Case. Nach außen ist dann die dritte Schichte wahlweise mit Kunstleder oder Echtleder bestückt. Laut Hersteller wird das Leder von Hand bearbeitet. Die Außenseite der Schutzhülle fühlt sich gleichzeitig gut an und ist zudem griffig.

Zum Deal: hardwrk Leder Case stark reduziert bei Amazon kaufen.

Auf der Rückseite der Hülle ist kein Logo des Herstellers zu sehen, sodass der elegante Leder-Look nicht getrübt wird.

Wie erwähnt, haben Sie mit Ihrer Kaufentscheidung Zeit bis einschließlich 5. März um 23:59 Uhr. Dann endet das Rabatt-Angebot von hardwrk.