Wenn Sie ein Freund von Videospielen mit intensiver Atmosphäre sind, sollten Sie aktuell einen Blick in den Mac App Store werfen. Sie können dort jetzt die atemberaubende Unterwasserwelt von Rapture am Mac deutlich günstiger erleben: BioShock 1 und 2 sind in Apples App-Shop stark reduziert.

Bei BioShock handelt es sich um Ego-Shooter, die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung für Furore gesorgt haben und viele Preise abräumten.

BioShock

BioShock bekommen Sie für 4,99 Euro statt 19,99 Euro. Sie benötigen mindestens macOS 10.6.4 oder neuer und einen Mac mit mindestens einer 1,4 GHz CPU, 1,5 GB RAM und 8 GB freiem Festplattenplatz, sowie 128 MB Speicher der Grafikkarte. BioShock unterstützt die Intel-GMA-Grafikkarten nicht.

Laden im App Store BioShock Entwickler: Feral Interactive Ltd Preis: 4,99 €

Laden

Zum Deal: BioShock jetzt stark reduziert im Mac App Store kaufen.

BioShock 2

Auch BioShock 2 bekommen Sie für 4,99 Euro statt 19,99 Euro. Sie benötigen für Teil 2 allerdings mindestens macOS 10.9.5 oder neuer auf Ihrem Mac. Dieser sollte einen Intel-Prozessor mit mindestens 2,0 GHz bieten, 4 GB RAM und 256 MB Grafikspeicher, sowie 16 GB freien Festplattenplatz. Nicht unterstützt werden die folgenden Grafikkarten: ATI X1xxx Serie, ATI HD2xxx Serie, Intel GMA Serie, NVIDIA 7xxx Serie und NVIDIA 9400.

Laden im App Store BioShock 2 Entwickler: Feral Interactive Ltd Preis: 4,99 €

Laden

Zum Deal: BioShock 2 jetzt stark reduziert im Mac App Store kaufen.