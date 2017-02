27.02.2017 - 11:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auf dem diesjährigen Mobile World Congress, kurz MWC, in Barcelona kündigte Withings eine große Änderung an. Nachdem das Unternehmen im letzten Jahr von Nokia übernommen wurden, werden ab Frühsommer 2017 sämtliche Withings-Produkte unter dem Markennamen Nokia laufen. Damit kündigen das finnische Unternehmen sein Comeback auf dem Endverbrauchmarkt an, nachdem es in den letzten Jahren eher ruhig wurde.



„Aus Withings wird Nokia" heißt es kurz in der Pressemitteilung. Doch die vier Worte kündigen ein großes Comeback der Marke Nokia an, nachdem das Unternehmen den Einstieg in die Smartphone-Ära verpasst hat und mit Windows Phone als Betriebssystem auf „das falsche Pferd" gesetzt hat. Die Finnen haben sich durch die schweren Rückschläge nicht unterkriegen lassen und ihre Mobilfunksparte an Microsoft verkauft, die noch kurz unter „Nokia Lumia" lief und dann schlicht in „Microsoft Lumia" umbenannt wurde. Im letzten Jahr – genauer im Mai 2016 – erwarb man dann den Health- und Fitness-Tracking-Pionier Withings für 191 Millionen US-Dollar.

Ab Frühsommer 2017 wird man jedoch den Namen „Withings" fallen lassen und sämtliche Produkte, wie Fitnesstracker, drahtlose Blutdruckmessgeräte, smarte Waagen und auch die Home-Kameras, unter dem altbekannten Markennamen „Nokia" vereinen. In Folge der Umbenennung wird auch eine neue Version der „Health Mate App" an den Start gehen und später soll zusätzlich noch eine neue Plattform eingeführt werden, die Arzt-Patienten-Beziehung verbessern soll.

Die bisher erschienen Gesundheitsgadgets werden dann im Frühsommer dem Rebranding unterzogen und können über nokia.de, Amazon, Media Markt und Saturn erworben werden. Passend dazu sollen dann auch neue Einsteiger-Waagen veröffentlicht werden.