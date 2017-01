Der iPhone-Hersteller Apple wird seine Quartalsergebnisse für das Fiskalquartal Q1 2017 am 31. Januar in einer entsprechenden Konferenz bekanntgeben. Dies teilte das Unternehmen nun auf seiner Investoren-Website mit.

Apples Investoren-Webseite (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Apple, Montage: Mac Life)

Gegen 14 Uhr am Nachmittag (pazifische Ortszeit), also 23 Uhr unserer Zeit, wird Apple am 31. Januar 2017 bekanntgeben, welche Umsätze man im Weihnachtsquartal erwirtschaften konnte. Analysten und Fans blicken gespannt darauf, wie sich das iPhone 7 geschlagen hat und ob das neue MacBook Pro mit Touch Bar in der Lage war, die zuletzt rückläufigen Mac-Verkaufszahlen ein bisschen aufzubessern.

Bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen im vierten Fiskalquartal 2016 war aufgefallen, dass das Unternehmen zwar weiterhin weniger iPads verkaufen konnte, die Umsätze jedoch nicht in gleichem Maße geringer wurden. Vielmehr sind die Gewinnmargen bei den iPad Pro in der Lage den Wegfall zumindest einiger Käufer der Apple-Tablets aufzuwiegen.

Mac Life wird Ihnen am entsprechenden Abend, beziehungsweise in der Nacht des 31. Januar die Quartalsergebnisse Apples zeitnah präsentieren.