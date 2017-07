Wenn der Chef einer Firma öffentlich betont, dass eine außergerichtliche Einigung denkbar sei, dann ist das? Vermutlich eine subtile Botschaft an den Gegner. In diesem Fall äußerte sich der CEO Qualcomms, Steve Mollenkopf, gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Fortune, dass das Tischtuch mit Apple nicht zerschnitten sei.

Das iPhone 7 ist auch mit Technologie ausgestattet, um die ein Streit entbrannt ist (Bild: Stefan Molz)

Es gäbe nichts Neues, erklärte Mollenkopf gegenüber Fortune am Rande der Brainstorm Tech Conference in Aspen. Der Qualcomm-Chef wurde auf den Patentstreit mit Apple angesprochen. Sein Fazit: Angelegenheiten wie diese würden in der Regel außergerichtlich geregelt. Mollenkopf sieht keinen Grund, warum nicht auch Qualcomm und Apple sich in diesem Fall am runden Tisch einigen könnten. Er habe jedoch keine Ankündigung zu machen, entsprechend verbat er sich Fragen danach.

Im Februar des Jahres hatte Mollenkopf schon einmal eine ähnliche Aussage getroffen. In der Folge legten die Parteien jedoch härtere Bandagen an. Doch seinerzeit sagte er auch, dass es keinen öffentlich ausgetragenen Kampf geben werde. Dieses Versprechen konnten beide Unternehmen nicht einhalten. Immerhin sahen sich Verantwortliche mehrfach dazu genötigt, die Situation zu kommentieren.

Qualcomm in schlechterer Verhandlungsposition

Der US-Chiphersteller hat im Kampf die schlechteren Karten. Denn die Handelskommission in den USA hatte im Januar Untersuchungen aufgenommen. Qualcomm würde seine Lizenzen zu wettbewerbswidrigen Bedingungen verkaufen, lautet der Vorwurf. In einer ähnlichen Angelegenheit wurde Qualcomm in Korea bereits verurteilt. Apple hatte daraufhin eine Klage eingereicht, mit dem Ziel des Schadenersatz. Der Chiphersteller habe seine Lizenzen viel zu teuer verkauft. Der iPhone-Hersteller fordert nicht weniger als eine Milliarde US-Dollar zurück. Qualcomm reicht im April schließlich Gegenklage ein, behauptet, Apples iPhones und iPads (mit Intel-Chips) wären ohne die Technologie des Unternehmens nicht möglich. Vor kurzem dann beantragte man sogar den Einfuhrstopp ebensolcher Geräte in die USA.

Apple erhöhte im Sommer aber auch den wirtschaftlichen Druck auf Qualcomm, indem es neue Verträge mit Intel als Lieferant für LTE-Chips schloss. Was für Apple gut ist, könnte für Kunden jedoch zum Problem werden. Denn Intels Chips sind noch nicht so weit, Gigabit-LTE zu bieten, weshalb das kommende iPhone mit veralteter Technologie in diesem Bereich ausgeliefert werden könnte.